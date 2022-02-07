Из ловушки не выбраться 1 Telegram-канал «CYNIC»

7.02.2022, 9:00

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фото: anadolu agency

На внешних фронтах ситуация у Лукашенко — хуже некуда.

В последнее время мы много говорим о внешней повестке, так как она является определяющей для будущей конъюнктуры выстраивания отношений с нынешним Минском.

У нас есть несколько базовых треков разной важности.

1) Россия. Российский трек - это путь интеграции и унификации, который плодотворно забирает у Лукашенко власть, поэтому это направление самим режимом считается опасным и непредсказуемым, так как его итогом станет резкая и неожиданная концовка борьбы за власть. Ее источник исчезнет.

Именно с целью затягивания времени Лукашенко втягивает Путина в орбиту истерии и безумия. После каждой «клятвы верности» следует предательство, а за ним очередная клятва в верности. И Кремль на это ведется.

Москва реально ждала поездку Лукашенко в Крым, но он ее, как мы и ожидали, продал Киеву, чтобы начать торговать на взаимовыгодных условиях, подкупив тем самым часть «прагматичных политиков».

Москва пыталась вкинуть на стол Грызлова, но его в течение месяца откладывали, а потом согласились, ограничив возможностью «работы с документами».

Во время интервью Соловьеву Лукашенко нес какой-то трэш про то, что Путин ему обещал военное звание в России, а Лукашенко Путину - звание беларуского генерала.

Генерал-полковник в отставке Ивашов [авторитетный для национально-патриотического военного движения РФ] написал достаточно интересный текст, где призвал Путина уйти в отставку, как человека, который отвернул Украину от России, поставил РФ на грань геополитической катастрофы и сделал внутреннее положение риском для существования страны в принципе.

Система слоится - Кремль не имеет должного авторитета, чтобы влиять даже на Чечню, а граждане РФ не могут быть уверены в собственной безопасности, когда один из субъектов федерации грозится «отрезать им головы». После этого выходит Песков и сообщает, что проблема стоит в «традиционной модели народа», для которого такой вариант суда является традицией, а не экстремизмом.

А Лукашенко в это время продолжает глумиться, прыгая по эрогенным зонам российского руководства. Он не будет участвовать ни в войне, ни в интеграции - ему лишь нужно выиграть время.

Но с учениями Лука перестарался. В Минске ходят слухи, что из этой ловушки Луке полностью не выбраться.

2) Китай. А вот с кем Лукашенко хочет «вернуть дружбу» - так это с КНР. Белорусское руководство стремится участвовать во всех кулуарных вопросах, в том числе на уровне посольств, чтобы вернуть расположение «друга Си», который остался недовольным, что из-за Лукашенко ворота с Востока на Запад находятся под угрозой амбарного замка.

Китай даже не пригласил Лукашенко на Олимпиаду, но дамочка хочет «папику» понравиться. Пока безуспешно, но без кредитов Москвы Лукашенко теряет все точки опоры, из-за этого режим начинает тошнить, а штыки все сильнее начинают впиваться в кожу.

3) Украина кулуарно дружит с Минском по нефти, битуму... Торговля полным ходом - бьет все рекорды. Команда Зеленского согласилась играть прагматично, из-за чего Минск надеялся «договориться по калию».

Более того, такой договор действительно был и стороны пришли к компромиссу. Объемы пришлось бы снизить, но «стороны кулуарно подали друг другу руки».

Однако за ночь решение довольно быстро поменялось. Минск потерял «калийного союзника», как говорят, не по причине позиции Украины.

Из киевских слухов доносится мысль, что на «перекрытии сделки» настаивали европейские партнеры. В Минске во всем винят США, хотя «связи» со Штатами в кейсе пока не нашлось.

4) Франция. Макрон едет к Путину - говорят, что он хочет «договориться с Путиным по миру» и так зафиксировать свою победу на грядущих выборах. Более того, ему для статуса миротворца ничего делать не нужно - всего лишь в очередной раз кулуарно и публично озвучить тезис, что он поддерживает Минские Соглашения.

А Франция одной из первых втянулась в кейс переговоров по транзиту власти в Беларуси в 2020. Так что эта площадка может в дальнейшем всплыть.

5) Штаты играют самостоятельную партию совместно с британцами. По Минску стреляют редко, но убойно, готовя нужную почву под «террористический режим».

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