«Я уже год переписываюсь с… котом» 7.02.2022, 9:07

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Истории дружбы белорусов, которая зародилась во время протестов.

Когда Артем был под следствием, получил сообщение: «Знаешь, мои хозяева уехали, я их кот, можно я буду тебе письма писать?» Сейчас он уже не в Беларуси, но с котом общается до сих пор. Нелли Трофимовна подружилась с соседкой, когда оставляла ей ключи, чтобы та покормила собак, если ее вдруг задержат на марше. Михаил познакомился с соседом по подъезду в камере — мужчина слепил из тюремного хлеба шашки, шахматы и домино и научил играть сокамерников.

ex-press.by собрал историй людей, которые нашли друг друга в потоке событий 2020 года и не потерялись в 21-м, когда многие люди уехали из страны.

Нелли Трофимовна, 66 лет: «Соседка в августе 20-го выгуливала моих собак, а потом вытянула меня из ковида»

— Вы помните, сколько летом в 20-м году, когда начались массовые задержания на маршах, было объявлений про домашних животных? Хозяева сидели на сутках, животные оставались дома одни, и друзья задержанных разыскивали родственников, чтобы открыть квартиру и позаботиться о животных.

Я сама собачница, и мне тоже не было с кем оставить своих двоих собак, а я ездила в Минск на все марши как на работу — и на воскресные, и на пенсионерские, и на женские, и на инвалидские. У меня на лестничной клетке живет одинокая соседка, немного старше меня. Мы особо не общались, но как-то перед маршем я оставила ей ключи от квартиры и попросила, если что, выгулять мой выводок и покормить.

В следующий раз она сама мне предложила присмотреть за квартирой и собачками. Сказала: «Я сама не хожу — боюсь что, заберут. Слава Богу, что молодежь у нас смелая». Я вообще-то думала, что она не догадывается, куда я езжу и зачем.

Мне повезло, меня ни разу не задержали. Зато с соседкой, ее зовут Нина Максимовна, мы подружились. Осенью у меня случился ковид, лежала пластом, а Нина меня бульонами и чаями отпаивала. А потом меня под ручку выгуливала, как тех собак.

Теперь и с собачками моими гуляем вместе, и в гости ходим друг другу, и с моими подружками она раззнакомилась. Даже ее кошка с моими собаками подружилась. А перед Новым годом внуки купили Нине Максимовне телефон, и я ее обучаю пользоваться вайбером, телеграмом, пользоваться поиском в гугле.

Михаил, 39 лет: «Сосед из тюремного хлеба слепил шашки, шахматы и домино»

— Из тех, кто со мной был на сутках, у меня много друзей осталось и по сей день. Про одного из друзей хочу рассказать. Это мой сосед по дому, даже по подъезду, но мы с ним познакомились, только когда в Жодино нас свели в одну камеру. Этот мой сосед оказался заядлым шашечником и хорошим шахматистом.

В камере он из тюремного хлеба слепил шашки, шахматы и домино. Представьте, даже разного цвета — и белые, и черные. Чтобы белый цвет получился, он зубную пасту добавлял.

После Жодино мы стали встречаться чаще, подружились семьями, нашлись и другие общие интересы. А я теперь даже очень хорошо в шахматы играю, и мой младший сын тоже, даже обыгрывает меня иногда. У нас теперь, конечно, настоящие шахматы, а те из камеры я себе на память сохранил.

Алеся, 26 лет: «Дружба началась с анекдотов в письмах в ИВС»

— Мы с моим нынешним парнем познакомились через письма. Я была в ИВС на очередных сутках, и мне пришло письмо от незнакомого парня, и там были анекдоты… Я ему ответила. Тоже анекдотом.

Он был из другого города, а когда я вышла с суток, то нашла его по адресу и позвонила на домашний, чтоб поблагодарить. Мы обменялись телефонами, и он начал почти каждый день присылать мне голосовые с анекдотами. А потом мы встретились. И встречаемся до сих пор.

Артем, 26 лет. «Я уже год переписываюсь с… котом»

— Я был под следствием, и после того, как обо мне написали телеграмм-каналы, мне начали приходить поддерживающие письма и сообщения. Однажды в инстраграм пришло письмо, я ответил, а потом получаю сообщение: «Знаешь, мои хозяева уехали, я их кот. Можно я буду тебе письма писать?»

Мне было прикольно, я вообще был в курсе, что люди, которые пишут письма заключенным, стараются писать, о чем угодно, лишь бы цензура пропускала. Этот кот оказался непростой. Он меня не только психологически поддерживал. Он подсказывал мне, какую интересную книгу почитать, какой новый фильм посмотреть. Обсуждал новости и жаловался на свою кошачью жизнь.

Я узнал, что он стерилизованный, что он любит спать с хозяевами и мыться в ванне, я узнал, чем хозяева его кормят. И про хозяев он своих мне рассказал. Он называл их «двуногие бесхвостые лысые твари».

Сейчас я уже не в Беларуси, но с котом переписываюсь до сих пор. Правда уже не каждый день, как раньше. Я, конечно, знаю, кто мне пишет, это же страница конкретного человека в инстаграме. И очень ему благодарен. Мы никогда не виделись и не разговаривали, но он для меня большой друг.

Александр, 55 лет: «Сторонник тории плоской Земли другом не стал, но запомнился»

— В 2020 году я познакомился и подружился со многими людьми. И со многими продолжаю общаться и встречаться. Но один парень мне особенно запомнился. Встретился я с ним в местах не столь отдаленных. Компания наша была большая, и каждый был по-своему интересен.

Был среди нас молодой мужчина, который как бы случайно туда попал, и сначала нас сторонился. Но потом постепенно стал принимать участие в разговорах. Оказалось, этот мужик — апологет теории плоской земли. Он нам настойчиво на примерах доказывал, почему земля плоская, и это факт. Он нас просто задолбал своей теорией.

Я позже посмотрел в интернете, что это за теория такая. Оказалось, у этой версии много сторонников в разных странах, и они даже приводят доказательства, что Земля плоская, небо — это купол, космические корабли никуда не летают.

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