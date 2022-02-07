Александра Герасименя: Скоро Лукашенко не будет как политика 6 7.02.2022, 9:28

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Александра Герасименя

А может и как человека.

Известная спортсменка и олимпийская призерка Александра Герасименя считает, что белорусов сейчас не интересуют Олимпийские игры, поэтому получается так, что спортсмены выступают в Пекине только за режим Лукашенко. Об этом она заявила в интервью «Белсату».

«В нынешней ситуации Олимпийские игры отходят на второй план. Народ не интересует спорт. Они не хотят болеть за спортсменов. Они переживают за своих близких, за тех, кто сидит в тюрьмах, за тех, кто пострадал… Все эти пафосные выходы на Олимпийские игры, презентование белорусского флага… да он не нужен никому. Сейчас спортсмены реально выступают за режим. Они не выступают для народа, потому что народу это не нужно.

Каждый сделал свой выбор. Я прекрасно понимаю спортсменов, они реально очень долго готовятся и пропустить игры из-за такой сложной ситуации не каждый сможет, ведь у кого-то это могут быть последние игры. Но мне кажется, что можно было найти способ выступать на этих играх, но не представлять режим», – отметила она.

Герасименя считает, что не зря белорусские спортсмены на открытии Олимпиады в Пекине несли сразу два государственных флага, хотя все команды несли по одному. По ее мнению, таким образом спортсмены хотели «показать свою принадлежность к этому режиму». «Я очень удивилась, что они еще портрет (Лукашенко – прим.) не взяли», – добавила Герасименя.

Комментируя тот факт, что Александра Лукашенко не пригласили на открытие Олимпиады в Пекине, Герасименя отметила:

«Видимо понимают, что Лукашенко ненадолго и дружить с ним не очень комильфо. Все понимают и мы давно говорим о том, что это человек-призрак. Скоро вообще его не будет как политика, а может и как человека».

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