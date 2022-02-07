Украинский фигурист предъявил претензии российским журналистам 3 7.02.2022, 9:45

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Иван Шмуратко

Иван Шмуратко заявил, что не использовать русский язык— его личное решение.

Украинский фигурист Иван Шмуратко предъявил претензии российским журналистам относительно того, как те преподнесли его общение со СМИ на английском языке.

Слова 20-летнего киевлянина приводит Матч ТВ.

«Я видел очень много статей и репортажей с того момента, когда общался с российскими журналистами. Мне очень не понравилось, как вы извлекли мои слова. Что не так? Давайте об этом я не буду. Если у вас есть вопросы о фигурном катании или обо мне, то я открыт. Если я нужен, чтобы хайпануть…

Я уважаю журналистов. Общение с вами — часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он чтит журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, это очень неприятно. Может, было какое-то недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня", — сказал Шмуратко.

Также Иван отметил, что это его личное желание — не использовать русский язык во время общения с прессой. Он подчеркнул, что является украинским фигуристом, поэтому разговаривает на государственном языке и английском, так как на Олимпиаде работает международная пресса.

По словам Шмуратко, ему так удобнее и приятнее, а то, как общаются его коллеги и соотечественники — это их желание. Иван еще раз подчеркнул, что не приемлет ловлю хайпа на нем.

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