Александр Невзоров поставил диагноз Азаренку 2 7.02.2022, 9:48

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Александр Невзоров

Пропагандист показывает тот градус идиотизма, который невозможен без остального набора клинических проявлений.

Российский публицист Александр Невзоров в своем Telegram-канале поставил диагноз лукашенковскому пропагандисту Григорию Азаренку:

— Полагаю, что лукашенковский пропагандон все-таки стебется. И играет. Объяснюсь, почему так думаю. Да, деменция бывает агрессивной. Различные поражения ЦНС , патологии и девиации могут иметь такие проявления, как у этого бородача. НО!!! Необходим сопутствующий набор симптомов: треморы, слюнотечения в частности и неспособность к удержанию других физиологических жидкостей, изменение цвета кожных покровов, другая, совсем другая моторика и набор ( богатый) различных агнозий. Пропагандончик же показывает тот градус идиотизма, который невозможен без остального набора клинических проявлений. Так что, я думаю, парень, конечно, придуривается.

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