В Новосибирске голосуют за орангутана Дмитрий Колезев

7.02.2022, 9:55

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фото Новосибирского зоопарка

Но российская власть боится даже комичного протеста.

Главная драма выходных — выборы символа российского Новосибирска среди животных местного зоопарка. Местные активисты призвали поддержать орангутана Бату, который и стал лидировать в голосовании. В пользу Бату высказывались оппозиционно настроенные политики и блогеры. Орангутана поддержали и блогеры федерального масштаба (например, Илья Варламов). Выборы пришлось комментировать даже главе города Анатолию Локтю.

Как пишут сибирские журналисты, ситуацией заинтересовались в полпредстве по Сибирскому федеральному округу. В какой-то момент начался резкий рост голосов за более "патриотичных" претендентов — медведя и манула. Это, конечно, назвали накруткой в пользу удобных власти кандидатов. Твиттер полнился шутками ("Оппозиционный кандидат Бату в данный момент находится в обезьяннике"). В итоге Новосибирский зоопарк заявил, что прекращает голосование, потому что оно превратилось в фарс. На момент завершения голосования побеждал Бату.

Замечательная получилась история не только про Новосибирск и не только про зоопарк. Она про то, как людям нужны выборы и вообще любые формы коллективного участия граждан в жизни общества. Про то, как протестные настроения могут принимать самые причудливые формы. Про то, как власть боится даже такого комичного протеста. Наконец, про то, что организаторы выборов, если за ними нет общественного контроля, не принимают результат, с которым не согласны.

Любое коллективное действие граждан несет политический оттенок. Когда публичная конкурентная политика в стране фактически отсутствует, даже выборы талисмана города, от которого не зависит вообще ничего, превращаются в важное политическое явление. Выборы сами по себе консолидируют людей, мобилизуют их, формируют группы, выявляют лидеров. Процесс этот сложный и, если не загнать его в жесткие рамки, плохо предсказуемый. Проблема в том, что даже жесткая фильтрация кандидатов не решает проблемы протестного голосования. Если люди устали от действующей власти, они готовы голосовать хоть за орангутана. Естественно, что власть выборов побаивается — в чем мы имели удовольствие убедиться — но ее тревога только подогревает протест.

Думаю, история орангутана Бату обязательно должна попасть в учебники по новейшей политической истории России, если таковые когда-нибудь будут написаны.

Дмитрий Колезев, telegram

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