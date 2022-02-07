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Интервью с Наполеоном из психушки

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  • Telegram-канал «CYNIC»
  • 7.02.2022, 10:06
  • 4,604
Интервью с Наполеоном из психушки

Формируется экзотическая картина.

Предпочитаю не обращать внимание на странные нарезки выступлений Лукашенко, но это того стоит.

От полной психически неуравновешенной клоунады смеется даже Соловьев.

Даже если пропустить формальности в виде гражданства и присяги, то как Лукашенко в качестве «добровольно завербованного в вооруженные силы другого государства»собирается править РБ?

Более того, если Лукашенко хочет получить от Путина «советское звание», то это клоунада еще большая, поскольку Путин при СССР не правил, да и СССР сейчас не существует. Формируется экзотическая картина: недействительный президент становится полковником несуществующего государства...

Лукашенко возмущен, что он не генералиссимус, а Путин ему обещанную должность полковника не дает... Так бы только в форме генералиссимуса и ходил - в ней бы ложился, в ней бы вставал. Напоминал бы Акакия Акакиевича со своей шинелью...

Похоже на интервью с Наполеоном из психушки. Лукашенко вокруг себя сформировал культ собственной уникальности, сам в него свято поверил и теперь всех пытается убедить в том, что он Мессия.

Напоминает персонажа Эвана Питерса из «Культа» Американской Истории Ужасов.

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