Интервью с Наполеоном из психушки 5 Telegram-канал «CYNIC»

7.02.2022, 10:06

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Формируется экзотическая картина.

Предпочитаю не обращать внимание на странные нарезки выступлений Лукашенко, но это того стоит.

От полной психически неуравновешенной клоунады смеется даже Соловьев.

Даже если пропустить формальности в виде гражданства и присяги, то как Лукашенко в качестве «добровольно завербованного в вооруженные силы другого государства»собирается править РБ?

Более того, если Лукашенко хочет получить от Путина «советское звание», то это клоунада еще большая, поскольку Путин при СССР не правил, да и СССР сейчас не существует. Формируется экзотическая картина: недействительный президент становится полковником несуществующего государства...

Лукашенко возмущен, что он не генералиссимус, а Путин ему обещанную должность полковника не дает... Так бы только в форме генералиссимуса и ходил - в ней бы ложился, в ней бы вставал. Напоминал бы Акакия Акакиевича со своей шинелью...

Похоже на интервью с Наполеоном из психушки. Лукашенко вокруг себя сформировал культ собственной уникальности, сам в него свято поверил и теперь всех пытается убедить в том, что он Мессия.

Напоминает персонажа Эвана Питерса из «Культа» Американской Истории Ужасов.

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