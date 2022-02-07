Как Россия превратилась в вассала Китая

Как Россия превратилась в вассала Китая1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 7.02.2022, 10:25
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Путин унижает себя, страну и россиян.
Путин послушный и сговорчивый . А еще он знал, не надо обижаться, что:
Состав делегации РФ в Китай сократили в 4 раза.
Его самолет приземлили в обычный аэропорт и не встретили как дорогого гостя с почетным караулом и т.п.
Председатель КНР ждал, пока президент РФ прошлепает к нему по длинной красной дорожке и даже шага вперёд навстречу не сделал. Хотя Си Цзиньпину привезли подарок в виде очередной газовой трубы, построенной за счёт РФ, по которой Китай получает газ дешевле, чем союзная Беларусь и дружественная Армения. А еще на 50 лет отдали в «аренду» гигантские территории под вырубку леса.
И даже в свою ложу во время церемонии открытия Олимпиады председатель Си не пригласил. Посадил в гостевую - рядом с товарищами Путина по ОДКБ, лидерами среднеазиатских республик.
Но когда 25 января Си провел онлайн саммит с лидерами азиатских республик, то Путина не позвал. И Россия в итоговых документах даже не упоминается. Зато говорится «о грядущем создании сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии».
За почти 8 лет Китай так и не признал Крымнаш.
И сейчас не поддерживает публично танковые маневры Путина у границ Украины.
Да и вообще ничего кроме мифической «крыши» в борьбе с США Москва от Пекина так и не получила. Ни политической поддержки, ни инвестиций.
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Великий и ужасный сделал Россию ресурсным, товарным придатком и вассалом Китая.
Себя унижает, страну и россиян.
Telegram-канал «СерпомПо»