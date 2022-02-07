Как белоруска пыталась выжить на прожиточный минимум в $111 в месяц 30 7.02.2022, 12:52

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По мнению лукашистов, этих денег достаточно человеку, чтобы удовлетворить основные потребности.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) – это сумма, которой, по мнению государства, достаточно человеку, чтобы удовлетворить его основные потребности. На 31 января 2022 года она составляла 288,01 рубля ($111,4). Корреспондент intex-press.by решила на себе проверить, действительно ли на эти деньги сегодня можно прожить:

- Получив в редакции задание месяц прожить на бюджет прожиточного минимума, я немного испугалась. Не потому что я какая-то транжира. Просто привыкла регулярно ходить на маникюр, наращивание ресниц. Как, живя на 288 рублей, все это оплатить и не умереть с голоду?! Но, четко для себя решив, что ограниченный бюджет – красоте не помеха, я успокоилась. И даже убедила себя в том, что одному человеку на такую сумму прожить вполне реально.

Получив в середине января очередную зарплату, я приступила к выполнению задания. Сняла 288 рублей (одну копейку пришлось разменять с пяти), спрятала карточку в домашний тайник и постаралась забыть об остальных деньгах. Теперь мне предстояло подсчитать, сколько денег у меня останется, когда я разгребусь со своими ежемесячными обязательными выплатами.

«Нелюбимые конфеты из подарка – настало ваше время»

Я живу одна на съемной квартире. С зарплаты оплачиваю аренду жилья, коммунальные услуги, связь (интернет и телефон), в течение месяца покупаю продукты. Стабильно раз в месяц делаю маникюр и наращивание ресниц, дважды в неделю занимаюсь с инструктором в тренажерном зале. По городу передвигаюсь на общественном транспорте, иногда, если опаздываю, езжу на такси. Это, можно сказать, и есть мои основные потребности.

Помимо основных расходов есть дополнительные. К примеру, раза два в месяц я стараюсь выбираться в кафе или в кино. Могу купить себе что-то из одежды или косметики.

Прежде, чем начать расписывать свой бюджет, я провела ревизию домашних запасов. Оказалось, что ходить в магазин мне придется куда реже, чем я ожидала. Картошка, домашние голубцы в морозильнике, любимые мамины закаточки и нелюбимые конфеты из новогоднего подарка, настало ваше время!

«Если продолжу в том же духе, смогу суши заказать»

Первая большая трата, которая предстояла из имеющихся у меня 288 рублей, это плата за жилье. Сразу оговорюсь, что деньги за аренду хозяйке я отложила отдельно, иначе бы мой эксперимент провалился, не успев начаться. На оплату коммуналки у меня ушло порядка 75 рублей. Осознание того, что я за раз потратила почти треть своего бюджета, стало для меня примерно таким же ударом, как оплата коммуналки для моих финансов.

Тем не менее, первые две недели жизни на бюджет прожиточного минимума дались мне относительно легко. Деньги я почти не тратила, покупала только самое необходимое: мясо, хлеб, молоко.

Но каждый раз, проезжая мимо билборда с рекламой фаст-фуда (который я просто обожаю), моя внутренняя обжора устраивала бунт. Почему я должна от этого отказываться? Неужели люди, которые живут на небольшие деньги, не могут себе позволить хотя бы раз в месяц поесть фаст-фуда?

Несмотря на то, что на соблазны я не поддавалась и жила в режиме «эконом», к концу второй недели в моем кошельке оставалось уже 160 рублей.

Сначала я запаниковала, жить-то еще оставалось половину месяца! Но потом прикинула, что если я буду продолжать в том же духе, то к концу эксперимента смогу и суши на оставшиеся деньги заказать, и фаст-фуда поесть!

«Почти 18 рублей – за пять продуктов?»

Но все мои планы посыпались, стоило мне зайти за продуктами не в большой супермаркет, как обычно, а в небольшой магазин возле дома, где я купила молоко, хлеб, песочное печенье, чай и курицу.

– Сколько? Почти 18 рублей – за пять продуктов? – «предъявила» я продавцу, глядя в чек и не веря своим глазам. Я четко помнила, что две недели назад в большом магазине за куда больший набор продуктов с мясом, чаем и овощами я заплатила меньше 15 рублей.

– Ну как же, я могу вам объяснить, что сколько стоит, – поспешила успокоить меня девушка-продавец. – Цены-то на все растут.

Возвращаясь домой, я жалела, что поленилась идти за покупками в супермаркет, где, как оказалось, цены значительно ниже, хотя раньше я даже не обращала на это внимание.

А еще искренне пожалела пенсионеров, которые по тем или иным причинам не могут доехать до супермаркета и вынуждены очень сильно переплачивать за продукты.

Однако, был в этой ситуации и один плюс. Когда я рассказала о случившемся на работе, коллеги мне посочувствовали и стали подкармливать «ссобойками» и вкусняшками.

Прожить на прожиточный минимум невозможно

Свою третью неделю жизни на прожиточный минимум я начинала с 140 рублями в кошельке. К этому времени я поняла, что если не закупаться продуктами на скидках в супермаркетах, а покупать их по мере необходимости в течение недели, деньги расходуются очень быстро.

Я уж было решала распределить оставшуюся сумму, чтобы дотянуть до конца эксперимента, как вдруг вспомнила, что записана на маникюр. Так как я обещала себе не отказывать в этой маленькой радости, пошла делать. Оказалось, что он тоже подорожал. В итоге, на две недели у меня оставалось уже 100 рублей. Но я не теряла надежды и, возможно, смогла бы успешно завершить эксперимент, если бы не одно «но» – я заболела. А так как происходит это со мной нечасто, в моей аптечке оказались только обезболивающее и пластырь. Ни то, ни другое, к сожалению, для лечения не подходило. Пришлось идти в аптеку. Тут-то я и ощутила самый «сок» жизни на прожиточный минимум: за блистер рассасывающих пастилок от боли в горле, жаропонижающее и порошки для лечения ОРВИ я отдала около 60 рублей – почти все свои деньги!

Стоит ли говорить, что эксперимент на этом закончился. Даже значительно сократив свои обычные расходы, мне не удалось выжить на эти деньги целый месяц. Именно выжить, потому что слово «прожить» здесь не подходит.

Приступая к заданию, я надеялась, что таким образом смогу хоть что-то сэкономить. Но вместо этого я целый месяц отказывала себе во всем, нервничала и переживала, чтобы в итоге прийти к выводу, что на 288 рублей в месяц прожить невозможно. Особенно девушкам, которые хотят выглядеть красиво и для которых бьюти-процедуры плотно вошли в список первостепенных потребностей. А если ты, работая, не можешь позволить себе сделать маникюр или съесть любимый бургер, разве это можно назвать жизнью?

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