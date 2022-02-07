Western Union прекратит с 1 апреля осуществлять переводы внутри России 2 7.02.2022, 10:55

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Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнерам. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на платежном рынке. Представитель Western Union это подтвердил.

Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union (банкам. — РБК) быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — сказал представитель компании. На вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, он не ответил, так как Western Union не раскрывает подобную информацию.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. руб. Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тыс. руб. до $7,5 тыс. (570 тыс. руб. по текущему курсу).

Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. Американская компания имеет в России юридическое лицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории России. По итогам 11 месяцев 2021 года (последние доступные данные ЦБ) физические лица отправили из России через системы денежных переводов $7,8 млрд. В этой статистике учитываются системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России». Статистику по внтурироссийским переводам с помощью платежных систем ЦБ не ведет.

На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки, в частности Сбербанк. По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года в стране было совершено в целом 8,5 млрд переводов на 42,5 трлн руб. Банки традиционно обнуляют комиссии за переводы с карты на карту внутри кредитной организации, а Система быстрых платежей, которую ЦБ запустил в 2019 году, позволяет совершать такие переводы и между разными банками по номеру телефона без комиссии (на суммы до 100 тыс. руб. в месяц). У Western Union тариф за переводы в банковские отделения составляет от 100 до 1000 руб., а сбор за перевод во все страны, за исключением Украины, — от 49 руб. Комиссия за перевод на карту или банковский счет — нулевая.

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