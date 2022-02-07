Предадут ли «преторианцы» Лукашенко? 9 7.02.2022, 11:17

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Урок истории.

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассказывает, как римские «красавцы» разбаловались и какие неприятные последствия это имело и для них, и для императоров.

Первый римский император Август Октавиан создал преторианскую гвардию чтобы она поддерживала общественный порядок и защищала его самого на случай народной неблагодарности. И надо сказать, эта система работала более или менее благополучно много лет. По крайней мере пока императоры держали гвардейцев в узде и не позволяли им ничего лишнего.

Но Луций Элий Аврелий Коммод не был ни хорошим императором, ни популярным. Он строил как-то слишком много дворцов на фоне регулярных перебоев с продовольствием. И, вместо того чтобы заниматься императорскими делами предпочитал заниматься спортом, выступая перед согражданами в качестве гладиатора. А те почему-то не испытывали гордости за императорские спортивные достижения. Так что с каждым годом уровень народной любви как-то вот падал.

Но император считал, что ему не нужна любовь всего народа — достаточно чтобы его любила преторианская гвардия. Чем меньше становилось народной любви тем выше поднималось жалованье преторианцев и тем больше привилегий они получали. В конце концов дошло до того, что не желавшие тянуть солдатскую лямку преторианцы нанимали посторонних людей, чтобы те исполняли их скучные служебные обязанности.

На защите императорской особы от неблагодарности подданых это сказалось самым фатальным образом. Император был убит заговорщиками. После настойчивых уговоров сената новым императором согласился стать старый солдат Пертинакс. Первым делом он решил навести порядок среди гвардейцев и начал укреплять дисциплину. Но преторианцам идея возвращения к прежним суровым порядкам не понравилась. Они взбунтовались и на 87 дне правления император был убит.

После этого преторианцы объявили аукцион на замещение императорской должности. На свою беду, победил на аукционе богатый сенатор Дидий Юлиан, который выплатил каждому преторианцу его пятилетнее жалованье.

А надо сказать, что ни до этого, ни после императорский титул ни разу не продавался на открытых торгах. И такой способ замещения императорский должности возмутил и сенат, и римский народ. А что еще хуже, он возмутил римские легионы. Потому что рядовые легионеры давно уже испытывали неприязнь к ведущим вольную и богатую жизнь преторианцам. Стоявшая неподалеку от Италии армия восстала и двинулась на Рим.

Дидий Юлиан попробовал, конечно, мобилизовать преторианцев. Но оказалось, что те совершенно не собираются за него воевать. Потому что это утомительно, опасно и не приносит никакой прибыли. Даже совсем наоборот. Когда осмелевший сенат приговорил императора к смерти именно преторианцы исполнили приговор. Потому что они твердо усвоили принцип: чем больше императоров, тем больше денег.

Но оказалось, что новый император смотрит на эти вещи совершенно иначе. Легионы окружили преторианский лагерь, гвардейцев разоружили и арестовали. Самых буйных новый император казнил, а остальных разогнал по дальним гарнизонам, запретив им приближаться к Риму ближе, чем на 160 километров под страхом смертной казни.

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