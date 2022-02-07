Топ-5 жилых хуторов в самых живописных местах страны 7 7.02.2022, 11:24

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Они готовы к заселению.

Ищете уединенное и удаленное от производств, дорог и прочих признаков цивилизации место? Хутора и дома в малонаселенных деревнях еще остались, и realt.by рассмотрел сразу несколько интересных вариантов. Причем готовых к заселению.

Самый дорогой, но и самый обустроенный хутор находится на приличном удалении не только от Минска, но и от других населенных пунктов. Это медвежий угол Сморгонского края, вокруг настоящие леса, в 300 метрах — берег Вилии, есть большое озеро на месте бывшего карьера.

Деревня называется Студенец, но по факту здесь всего несколько жилых домов на большом расстоянии друг от друга. Местность живописная и красивая в любую пору года.

На участке есть баня 40 м2, беседка, бассейн, купель с подогревом, мангал. Вокруг — вековые сосны. Участок почти в 20 соток огорожен.

Дом представляет собой шале из рубленного сруба. Внутри есть все для постоянного проживания — кухня, мебель, камин, санузел, тёплый пол (работает в паре с электрокотлом), видеонаблюдение. Для работы на «удаленке» - интернет. Стоит это все всего 135 тысяч долларов.

Ставбутево, 155 км от Минска

Стоит обратить внимание и на хутор рядом с деревней Ставбутево в Сморгонском районе. Рядом река Вилия и озеро Капачи.

Отличное место для агроусадьбы или ведения фермерского хозяйства, для рыбалки, охоты и для сплавов на байдарках. До Минска — 155 км.

10 тысяч долларов — и в вашем распоряжении старая, но еще крепкая хата с тремя печками, хозпостройки, вольеры для скота, клетки для кроликов. Участок — целый гектар, он огорожен, на нем растут лиственницы, берёзы, есть сад и глубокий колодец.

Загорцы, 37 км от Минска

Если смотреть места поближе, то интерес представляет хутор в Воложинском районе, в 37 км от Минска. Относится он к деревне Загорцы, но стоит от нее на приличном расстоянии — 900 метров до ближайшей хаты.

Места здесь тихие, с трех сторон лес, с четвертой — сенокос. Ягоды и грибы растут непосредственно на участке. В радиусе 10 км нет ферм и производств.

Хутор занимает целый гектар (25 соток под дом, 75 — ЛПХ). Рядом есть пруд, вода из которого течет в озеро побольше. Нынешний владелец позиционирует хутор как отличное место для агроусадьбы или строительства «дома мечты». Место считается одним из лучших охотничьих угодий возле Минска.

На участке стоит старый дом (85 м2) под реконструкцию. Из коммуникаций здесь только электричество — сюда проведена отдельная, новая линия по столбам от трансформатора из Загорцев. Вода - из колодца. До асфальта по гравийке 3 км.

За этот вариант просят 35 тысяч долларов.

Принта, 104 км от Минска

В деревне Принта на берегу реки Нарочь продается обособленный участок на 25 соток. Участок огорожен капитальным забором. На хуторе есть баня, беседка с зоной барбекю, залит фундамент под ещё один дом планируемой площадью 156 м2.

Дом деревянный, внутри разведена электрика, сделаны выводы под канализацию и воду. Планировка такая: гостиная, спальня, санузел и кухня. На втором этаже — еще одна жилая комната. Дом отапливается котлом на твердом топливе модели «Инженер».

Баня общей площадью 47 м2 сложена из бревна диаметром 20−30 см. В ней есть комната отдыха, душевая, парная на дровах. На втором этаже имеется небольшая спальня. Баня полностью готова для использования.

Ко всему перечисленному на участке расположены погреб, колодец, хозпостройка.

За это все просят 37 500 долларов.

Верковщина, 253 км от Минска

И вот еще один хутор для тех, кого привлекает Витебское направление. Усадьба расположена в тихом спокойном месте, вдали от шумных магистралей в деревне Верковщина. Если считать от Минска, то это 253 км.

Стоит ли это место потраченного времени в пути? Смотрите сами — дом расположен прямо на берегу Друйки. Выходя из бани, вы купаетесь прямо в реке. Рыбалка — не отходя от дома, а можно и с лодки. Здесь редко встретишь людей, место для настоящих интровертов или тех, кто хочет побыть наедине с природой.

Размер участка — 50 соток. На нем растет яблоневый сад, березовая аллея, сосны, сибирские кедры, липы. Бонус — пасека со всем необходимым инвентарем.

Стоит все это 65 тысяч долларов.

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