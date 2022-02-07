Финские ученые назвали продукты для укрепления иммунитета 1 7.02.2022, 11:32

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Исследователи из университета Турку провели эксперимент.

Финские исследователи утверждают, что ежедневное употребление твердых сортов сыра способствует профилактике различных заболеваний, пишет medicina.ua.

Ученые из Университета Турку в Финляндии провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что в твердых сортах сыра содержатся полезные бактерии - пробиотики. Они помогают укрепить иммунную систему.

По словам экспертов, употреблять сыр наиболее важно людям преклонного возраста, так как с возрастом снижается активность антител, выработанных в молодости на вакцины и инфекции. Исследователи пояснили, что пробиотики обладают свойствами, которые помогают восполнить подобные недостатки и активируют работу иммунной системы.

Еда должна быть полезной, вкусной и разнообразной, а сыр – натуральным и свежим. И в то, что в ежедневный рацион необходимо включать молочные продукты, в том числе сыр.

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