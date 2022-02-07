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Финские ученые назвали продукты для укрепления иммунитета

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  • 7.02.2022, 11:32
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Финские ученые назвали продукты для укрепления иммунитета

Исследователи из университета Турку провели эксперимент.

Финские исследователи утверждают, что ежедневное употребление твердых сортов сыра способствует профилактике различных заболеваний, пишет medicina.ua.

Ученые из Университета Турку в Финляндии провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что в твердых сортах сыра содержатся полезные бактерии - пробиотики. Они помогают укрепить иммунную систему.

По словам экспертов, употреблять сыр наиболее важно людям преклонного возраста, так как с возрастом снижается активность антител, выработанных в молодости на вакцины и инфекции. Исследователи пояснили, что пробиотики обладают свойствами, которые помогают восполнить подобные недостатки и активируют работу иммунной системы.

Еда должна быть полезной, вкусной и разнообразной, а сыр – натуральным и свежим. И в то, что в ежедневный рацион необходимо включать молочные продукты, в том числе сыр.

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