Сегодня – день рождения политзаключенного Евгения Афнагеля

Сегодня – день рождения политзаключенного Евгения Афнагеля1
- 7.02.2022, 11:46
- 1,090
Одному из лидеров белорусской оппозиции исполняется 43 года.
Евгений Афнагель родился 7 февраля 1979-го. Окончил БГПУ имени Максима Танка, факультет истории. Был у истоков создания оппозиционного движения «Зубр», координатор «Европейской Беларуси».
После событий 2010-го несколько лет находился в вынужденной эмиграции. Затем вернулся в Беларуси и стал одним из лидеров Сопротивления. Неоднократно задерживался и отбывал административные аресты.
В очередной раз Евгений Афнагель был задержан 25 сентября 2020-го. При этом в его квартире была выломана дверь.
25 мая Афнагеля приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Суд над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» проходил в закрытом режиме.
Недавно стало известно, что на Евгения Афнагеля в Новополоцкой колонии оказывается давление.
19 января Евгения забросили в штрафной изолятор на 10 суток. После выхода Евгений Афнагель сообщил, что ему угрожают снова посадить в ШИЗО. Причины, по которым политзаключенного наказывают сутками в ШИЗО — неизвестны. Кроме этого, администрация колонии лишила Евгения длительного свидания.
Поддержать Евгения Афнагеля можно письмами солидарности: ИК №1, 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8.