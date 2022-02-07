Из минского общежития эвакуировали 100 человек 1 7.02.2022, 12:13

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Фото: МЧС

Из них 20 — дети.

Утром 7 февраля в комнате общежития в Минске на улице Малинина загорелась комната. Сотрудники МЧС эвакуировали 100 человек, из которых 20 — дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О возгорании сообщили жильцы рано утром, в 5.44. Прибыв на место, спасатели обнаружили дым из окна четвертого этажа. Выяснилось, что в жилой комнате блока загорелись вещи. В результате пожара повреждена комната, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. По одной из версий, пламя разгорелось из-за короткого замыкания.

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