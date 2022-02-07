В Башкирии фельдшеры скорой помощи устроили «итальянскую забастовку»2
- 7.02.2022, 12:21
Медики недовольны переработками.
Трех фельдшеров отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии уволили после участия в «итальянской забастовке». Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой главу профсоюза медработников «Действие», бывшего и. о. заведующего отделением скорой помощи Рамиля Разяпова, которого также уволили.
Медик рассказал изданию, что с 4 на 5 февраля он отработал ночную смену и ушел домой. После этого ему позвонил главный врач Валерий Шапочкин и попросил приехать, чтобы ознакомиться с приказом об увольнении.
«Мне вменяют, что я работал в машине скорой без дефибриллятора. Но я использовал портативный аппарат от другой машины скорой помощи, поскольку стационарный стоял в процедурном кабинете на зарядке», — объяснил Разяпов.
Уволили также медиков Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову — за то, что они не вышли на работу 5 февраля в выходной день. «Будем восстанавливаться в должности через суд», — заявил Разяпов.
Ранее медик рассказывал, что в Ишимбае на вызов выезжает один фельдшер вместо двух, при этом 59 ставок выездных фельдшеров занимает лишь 31 человек. Руководство больницы пообещало повысить зарплату медработникам из-за постоянных переработок, однако, как заявлял Разяпов, уровень выплат остается прежним или даже снижается. Из-за этого медики ишимбайской скорой начали так называемую «итальянскую забастовку» в виде отказа от работы по совместительству (свыше основной ставки).