Мнение: Генеральчикам армии хунты стоит задуматься

Мнение: Генеральчикам армии хунты стоит задуматься7
- 7.02.2022, 12:28
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Их руководитель спит и видит себя в форме другого государства.
Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал желание Лукашенко получить погоны российского полковника:
— «Генеральчикам» армии хунты стоит тоже задуматься над тем, что их руководитель спит и видит себя в форме другого государства. Мы бы сказали, что это измена, но после совершенного государственного переворота это не имеет большого значения. Тем более, что «генеральчики» тоже не прочь повысить себе зарплату за счет перехода под триколор.