Почему российский генерал выступил против Путина и войны 9 Александр Гольц

7.02.2022, 12:39

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Александр Гольц

Пацифисты в погонах?

Для начала несколько цитат. Довольно длинных, но прочтите, не пожалеете.

«Что касается внешних угроз, они безусловно присутствуют. Но, по нашей экспертной оценке, они не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным интересам. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют».

«…Нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе… Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а значит, подавляющее число государств мира по-прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней».

«Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах».

«От президента РФ, мы … требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку».

Это не очередная отчаянная петиция от российской интеллигенции, терроризируемой карательными органами и пытающейся, несмотря ни на что, образумить начальство, которое взвинтило ставки противостояния с Западом до такой степени, что выход может быть только в войне на Украине. Этот текст подписан отставным генерал-полковником Леонидом Григорьевичем Ивашовым, возглавляющим общественную организацию «Общероссийское офицерское собрание», которая объединяет бывших военных. На сайте этой организации и размещено это замечательное заявление, до решительности оценок которого отечественные либералы точно не дотягивают.

Сказать, что Леонид Ивашов — махровый националист и ультраконсерватор (в сугубо российском, сиречь, черносотенном понимании этих слов) — значит ничего не сказать. Не скрою, первая моя реакция (я знаком с генералом никак не меньше четверти века) была в том, что мы имеем дело с каким-то фейком. Помимо вполне определенных взглядов, Ивашов — чрезвычайно неглупый и неплохо образованный (для российского генерала, разумеется) человек, глубоко укорененный в российском истеблишменте. Он успешно преподает лженауку «геополитика» в МГУ и МГИМО, входит в консервативный «Изборский клуб», регулярно выступает в СМИ. Однако обращение к гражданам России висит на сайте уже добрую неделю. Никаких опровержений не поступало. Точно так же члены «Общероссийского офицерского собрания» не поспешили отмежеваться от заявления Ивашова.

Тогда получает право на жизнь версия о том, что Леонид Ивашов вполне осознанно написал и разместил этот текст. И здесь мы подходим к особенности российского государственного устройства, которая, будете смеяться, роднит с ведущими зарубежными странами. В нашей стране, точно так же, как в демократических государствах, военные, находящиеся на службе, не имеют права оценивать действия гражданских властей. Такое положение — основа взаимоотношений гражданских и военных властей. В противном случае у генералов всегда есть убедительный аргумент в виде оружия, которое государство вручило им для защиты от внешней угрозы. И в России, как и во вполне демократических государствах, военные все же нашли способ донести до высшего начальства свое недовольство. Это письма и заявления отставных военных, которые уже не несут ответственности за свои слова. И Леонид Ивашов, который обладает способностью ясно формулировать, был в течение десятилетий важным ходатаем по генеральским делам. Достаточно вспомнить, что он был в центре пропагандистской атаки на бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Произошло это именно тогда, когда глава военного ведомства перешел к реальной военной реформе, которая свелась к серьезному сокращению количества частей и соединений, что неизбежно вело к решительному сокращению генеральских должностей. Настоящий взрыв недовольства последовал после того, как Сердюков с подчиненными попытался ограничить свободу генералов использовать денежные средства, отпускаемые на боевую подготовку. Именно Ивашов не только выступал в СМИ с критикой реформ, но и со ссылкой на информированные источники многократно объявлял о скорой отставке Сердюкова.

Ивашов, похоже, высказывал коллективное генеральское мнение и в 2019-м, когда российское военное ведомство возложило на Израиль ответственность за то, что сирийская ПВО сбила по ошибке российский самолет-разведчик Ил-20. Через несколько часов после катастрофы Министерство обороны России заявило, что причиной были действия атаковавших объекты в Сирии израильских истребителей F-16, которые якобы прикрылись российским самолетом. Однако в тот же день Владимир Путин назвал произошедшее «цепью трагических случайных обстоятельств», явно пытаясь снизить градус антиизраильской риторики. Министерство обороны молчало несколько дней, а потом, слегка подредактировав свою версию, вновь обрушилось с жесткими обвинениями на Израиль. И, подкрепляя эту позицию, Ивашов тогда писал: «Возмущение в вооружённых силах и даже в военном руководстве вмешательством в профессиональные вопросы нарастало. Давление магмы усиливалось — и вулкан прорвался. И сейчас мы слышим, что действительно военные командиры, которые отвечают за военные действия, за жизнь своих подчинённых, проявили ответственность перед народом, перед государством. Проявили в заявлении от 24 сентября, с которым вынужден был согласиться и Верховный главнокомандующий».

И вот теперь, в условиях, когда российская власть решительно наращивает группировку вблизи Украины, а генералы молодцевато рапортуют о полной боеготовности, Ивашов выступает со столь резким заявлением. Признаться, я далек от того, чтобы подозревать отечественный генералитет в пацифизме. Однако, с другой стороны, эти люди лучше, чем кто бы то ни было осведомлены и о реальном состоянии войск, и о намерениях властей. То, что генералы скептически относятся к планам гражданских руководителей по использованию армии, тоже не сугубо российское явление. Людям в погонах в отличие от тех, кто отдает им приказы, понятно, какие потери придется нести. Им очевидно также, что ввязаться в боевые действия куда проще, чем из них выйти. К тому же генералам прекрасно известно, кого назначат виноватыми, если что-то пойдет не так. И, как писал Ивашов, давление магмы усиливается, со всеми вытекающими заявлениями…

Александр Гольц, «Ежедненвый журнал»

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