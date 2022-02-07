Спикер Сейма Литвы: У Лукашенко нет полномочий принимать политические решения 2 7.02.2022, 12:46

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фото: Dz.Barysaite

Нелегитимный мнит о себе больше, чем есть на самом деле.

Что об агрессивной риторике России думают в Литве, и какова роль Лукашенко в планах Кремля? Об этом ТСН.ua поговорил со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, которая между прочим является чемпионкой Европы по шахматам, двукратной победительницей чемпионата Литвы среди мужчин, имея седьмое место в мире и первое — среди шахматисток Литвы.

– Начнем с совместных российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022", которые начнутся в четверг, 10 февраля. Каких провокации ожидает Литва?

- Позвольте мне начать с того, что будущие российско-белорусские военные учения – это демонстрация силы и возможной дальнейшей эскалации к уже имеющейся напряженности. Военные учения в то время, когда международное сообщество ищет политико-дипломатические средства для деэскалации ситуации, является признаком того, что есть серьезные сомнения, заслуживают ли доверия заявления руководства РФ, что они не собираются атаковать соседнюю Украину. Поэтому, конечно, возможны провокации, и Литва следит за этим. Так же, как мы и делали это в последние годы.

- Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко угрожал Литве заблокировать транзит экспорта в Китай. Почему?

- Это пример того, как господин Лукашенко пользуется преимуществом и представляет себя таковым, который имеет больше рычагов влияния на соседние страны, чем есть на самом деле. Снижение торговли Литвы с Китаем связано с другими обстоятельствами, и мы верим, что это временно.

– Время от времени в Украине вспыхивают скандалы вокруг закупки электроэнергии в Беларуси. Я знаю, что Литва больше не покупает электроэнергию у Беларуси, правда?

– Да.

– Но почему так называемое энергетическое кольцо между Россией, Беларусью и странами Балтии еще существует?

- Необходимо время, чтобы полностью отключиться. Нам удалось добиться диверсификации, скажем, в случае нашей газовой зависимости, что я считаю огромной историей успеха Литвы. Наша следующая стратегическая цель – синхронизация электрических сетей с континентальной Европой. Мы надеемся завершить этот проект синхронизации через несколько лет. Мы стремимся к этому и естественно, что процесс занимает некоторое время.

– Но Литва уже 18 лет является членом ЕС. Почему Брюссель не помог вам разорвать эту советскую зависимость от России и Беларуси?

- Как я уже сказала, для реализации проекта такого масштаба нужно время, особенно учитывая то, что он нуждается в большом финансировании, а также достижении консенсуса между многими заинтересованными сторонами. ЕС помогает и стремится к полной интеграции сети стран Балтии с остальной Европой. Это наш общий интерес.

- Украина серьезно рассматривает сценарий возможной агрессии России с территории Беларуси. Литва вместе со странами Балтии прорабатывает эти риски?

- Мы, конечно, внимательно следим за ситуацией на границе. И, как я уже сказала, остаемся бдительными и, конечно, осознаем любые возможные сценарии при той геополитической ситуации, в которой находится Литва.

– Вы согласны, что Беларусь потеряла независимость и теперь является частью России?

– Мы четко видим рост влияния Российской Федерации на Беларусь за последние годы. И это особенно очевидно в военной, энергетической и экономической сферах. Но я бы не заходила так далеко, чтобы говорить, что Беларусь потеряла свою государственность. Еще нет. И, думаю, важно сосредоточить внимание на двух важных аспектах. Во-первых, у нелегитимного президента (Лукашенко – ред.) нет полномочий принимать политические решения, определяющие государственность Беларуси. Если это произойдет, я уверена, что большинство международного сообщества не признало бы этот факт. Во-вторых, создание союзного государства в условиях огромной асимметрии и растущей зависимости с каждым днем – это только иллюзия.

– Имеете в виду союз России и Беларуси?

– Да, я имею в виду союз с Россией. Это не будет союз двух равноправных партнеров. Это была бы просто аннексия Белоруссии Российской Федерацией. Аншлюс.

- Достаточно ли санкций ЕС против режима Лукашенко? Мы знаем, что, например, Польша предлагала более жесткие санкции. Кто в ЕС выступил против?

– Санкции ЕС против Беларуси все еще в процессе выработки. Поэтому их формирование не завершено. И, конечно, это зависит от действий Лукашенко. Поэтому ЕС будет принимать решение о дополнительных мерах, когда возникнет такая необходимость. И стоит вернуться немного назад во времени и напомнить, что первые пакеты санкций были связаны с фейковыми, по сути, поддельными выборами; затем с насилием в отношении мирных демонстрантов и политзаключенных в Беларуси со стороны режима Лукашенко; и, конечно, были приостановлены полеты между двумя столицами (после захвата и принудительной посадки пассажирского борта Ryanair – ред.). И, наконец, пятый пакет санкций являлся прямым следствием инструментализации нелегальной миграции. Поэтому страны ЕС в случае с Беларусью показали солидарность и даже скорость применения новых пакетов санкций в ответ на новые действия режима Лукашенко. Но, как я уже говорила вначале, дополнительные санкции все еще находятся в процессе выработки. Понадобятся ли новые пакеты санкций, насколько жесткими они будут, конечно, будет зависеть от действий режима Лукашенко

- Но достаточно ли, по вашему мнению, действующих санкций?

- Мы еще должны увидеть, дали ли они желаемый эффект, привели ли к определенным изменениям в действиях режима. Когда мы говорим о гибридной (миграционной – ред.) атаке на Литву, Латвию и Польшу, мы наблюдаем определенную паузу в этих действиях. Следовательно, вы можете предположить, что санкции имели определенный эффект. Но они все еще в процессе выработки.

– Сейчас Литва со своей стороны пытается заблокировать экспорт из Беларуси. Это ваш ответ на своего рода слабую позицию ЕС?

– Решение, на которое вы ссылаетесь, имеет отношение к другим санкциям, в частности, к санкциям США. Поэтому это не связано с санкциями ЕС. Но, да, мы являемся чемпионами по санкциям, особенно когда Литва была главной целью гибридной атаки с помощью нелегальных мигрантов. Это началось более полугода назад. Поэтому мы активно выступаем за них (санкции – ред.). Возникнет ли необходимость в шестом пакете санкций, конечно, зависит от дальнейших действий режима Лукашенко.

- Стоял ли Путин за действиями Лукашенко, который создал миграционный кризис?

– Ну, это открытый вопрос. Но кто может это отрицать.

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