Шредеризация по-шредеровски 4 Telegram-канал "Малюта Скуратов"

7.02.2022, 13:00

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Экс-канцлер Германии стал токсичным для нынешнего главы страны.

Почти накануне визита в Москву канцлера ФРГ Олафа Шольца и в день закрытия в России бюро Deutsche Welle стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выдвинут в совет директоров "Газпрома". Это новый этап российской госкарьеры Шредера. В "Роснефти" он уже несколько лет возглавляет совет директоров. Кроме того, он председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG.

Шредер – большая репутационная проблема для SPD и лично Шольца. Пока социал-демократы были в оппозиции, прокремлевская позиция Шредера по многим вопросам в сочетании с должностью в российской госкомпании вызывала скорей персональную критику.

Теперь же картина выглядит следующим образом – бывший канцлер от правящей ныне в Германии партии, имеющий связи и влияние в этой партии, является открытым лоббистом интересов Кремля и номинирован на новую должность в российской госкомпании. И так или иначе все высказывания Шредера воспринимаются как позиция бывшего канцлера от правящей ныне SPD. Что не может не отражаться на репутации правящей партии.

Если Шредер войдет в совет директоров "Газпрома", то будет там единственным иностранцем. Остается еще интрига, останется ли председателем совета директоров в "Газпроме" Виктор Зубков, которому в этом году исполняется 81 год. Шредеру в апреле будет 78 лет. Совет почетных пенсионеров.

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