«С одного растения до 40 лимонов»: Как цветовод-любитель из Слонима выращивает на балконе экзотику 7.02.2022, 13:13

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Про актуальное увлечение белоруски во времена запрета на экспорт.

Кто-то занимается спортом, кто-то шьет, вяжет или делает сладкие букеты, а 28-летняя Дарья Аниськевич выращивает дома мандарины, апельсины, лимоны, инжир и другую экзотику. Насколько увлекательное и трудоемкое это занятие, какие фрукты самые любимые и как в семье относятся к экзотическим «диковинкам», Дарья рассказала intex-press.by.

Дарья Аниськевич живет в Слониме. Интерес к выращиванию растений, говорит она, появился еще в школьные годы.

– На уроках биологии рука всегда сама тянулась, чтобы ткнуть семечко в землю и посмотреть, что из этого выйдет. Да и мама моя очень давно увлекается цветами. Так что это хобби у нас, можно сказать, семейное, – поясняет Дарья.

Самым первым экзотическим жителем квартиры девушки стал лимон. Это было в 2020 году, Дарья заказала взрослое деревце на специализированном сайте. К уходу за ним она отнеслась очень старательно, и уже примерно через полгода пожинала плоды своего труда в самом прямом смысле этого слова.

Дальше – больше. На протяжении двух лет у Дарьи появлялись разные экзотические растения. В основном это, конечно, цитрусовые. Позже появились и микроцитрусы. Лимон, апельсин, мандарин, лаймкват, кумкват, бергамот, микроцитрусовые, манго, гуава, мурайя, инжир – вот неполный список Дашиных подопечных.

– Так как из семян вырастить взрослое деревце очень проблематично, да и к тому же плодоносить оно вряд ли будет – нужно скрещивать, прививать, я заказываю взрослые растения и уже потом поддерживаю весь его жизненный цикл, – рассказывает Дарья.

Балкон превратился в зимний сад

Оранжерея из экзотических растений (или зимний сад, как называют его родные Дарьи) находится на балконе, так как в квартире уже мало места для цветочных культур. Балкон под фруктовые деревья оборудовал муж Дарьи. Помещение застеклено, поддерживается подходящая температура.

Супруг Дарьи всячески поддерживает ее увлечение. Ему и самому интересно наблюдать за оранжереей, где круглый год растет что-то яркое и съедобное.

– Аллергии на фрукты у домашних нет, так что кушаем все выращенные фрукты без опасения. Тем более, что выращенные своими руками, например, лимоны абсолютно ничем не обработаны, – отмечает девушка.

Самые любимые фрукты Дарьи – мандарины. Говорит, ела бы их килограммами. Но урожай не всегда такой обильный, как хотелось бы.

В основном Дарья выращивает диковинки для себя, супруга и детей (в семье двое сыновей), но на праздники радует и родных.

– Больше, конечно, запоминаются большие фрукты, выращенные дома. К примеру, были грейпфрут и помело. В данный момент они в стадии цветения, – рассказывает цветовод. – Цветки лимонов необычайно вкусно пахнут жасмином. На одном кусте у меня вырастало около 40 плодов.

В планах Даши приобрести еще несколько новинок «экзотов» разных сортов, а также гибридов.

Чтобы дождаться мандаринов нужно 4-6 лет

Дарья отмечает, что вырастить дома экзотические фрукты не такое уж хлопотное занятие. Особенно, если есть желание. Только нужно набраться терпения и соблюдать определенные правила.

Например, для того, чтобы дождаться первых плодов мандаринов потребуется 4-6 лет, само дерево должно быть хорошим, крепким, с развитой корневой системой и листвой.

– Температура воздуха должна быть холодной зимой, тогда растения лучше цветут. Полив зимой не должен быть обильным – растения спят. А вот когда начинается прирост, можно удобрить азотом – удобрение для листвы, а также фосфором и калием – для плодов, – поясняет тонкости выращивания Дарья.

Новичкам девушка советует выбирать любой цитрус. Говорит, что легких и сложных здесь нет – все цитрусы нуждаются в одинаковых условиях.

– Мои деревья дружат, они прекрасно уживаются между собой, всем хватает тепла и ухода. Хорошего и вам урожая!

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