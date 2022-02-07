Глава МИД Австрии: Суверентитет Украины – условие нашей собственной безопасности 3 7.02.2022, 13:16

Александер Шалленберг

Фото: Getty Images

Центральная Европа солидарна с украинским народом.

В Киев прибыли одним самолетом главы МИД Австрии, Чехии и Словакии Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок. Дипломаты уже отчитались в Twitter о начале визита.

"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверентитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – написал Александер Шалленберг.

"Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о происходящем", – написал Иван Корчок.

Ранее сообщалось, что сегодня состоится совместный визит в Украину глав МИД Австрии, Чехии и Словакии; также ожидается приезд министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».