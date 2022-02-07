Сотни водителей «Яндекс-такси» отказались от работы и выдвинули требования

Сотни водителей «Яндекс-такси» отказались от работы и выдвинули требования10
- 7.02.2022, 13:24
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Водители сплотились и борются за свои права.
Водители Минска, а может быть, и регионов точно сплоченнее, чем обычно, пишет телеграм-канал «БОР».
Cегодня водители «Яндекс такси» начали бороться за свои права. Сотни водителей отказались от работы и выдвинули свои требования к агрегатору:
«Мы не рабы, нам нужны»:
1.Вменяемая цена за километр пути вне зависимости от навязываемых бонусных систем.
2. Открытие точек «Б» и аналогичной информации о пассажире (не меньшей, чем о водителе).
3. Сокращение варварской комиссии до разумных пределов.
В случае игнорирования наших требований будем действовать вплоть до полного бойкота!.
Поддержите водителей «Яндекс».