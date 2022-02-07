Эксперты назвали молочный продукт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний 1 7.02.2022, 13:32

3,038

Его употребление также поможет сбросить лишний вес.

Уникальные аминокислоты, которые содержит творог, уменьшают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и развития инфаркта, пишет golos.ua.

Одна из содержащихся в твороге аминокислот — метионин. Благодаря ему регенерацию стенок кровеносных сосудов идет лучше. Также метионин регулирует жировой обмен, отметили эксперты.

Как сообщили специалисты, потребление творога поможет сбросить лишний вес. Дело в том, что молочный жир содержит пентодициловую кислоту.

Чем больше в крови этой кислоты, тем меньше индекс массы тела, тем больше в крови содержание хорошего холестерина и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медиков, лучше всего творог с жирностью 5–18%.

В отличие от обезжиренного аналога в жирном твороге содержится в 12 раз больше витамина A. В обезжиренном продукте полностью отсутствует витамин D. При этом в жирном продукте его количество достигает 6% суточной нормы, добавил врач.

При этом всегда необходимо проверять состояние сердечно-сосудистой системы и консультироваться о рационе с врачами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».