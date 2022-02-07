Полезные идиоты 1 Максим Яли

7.02.2022, 13:38

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Максим Яли

Один план нападения Путина противоречит другому.

Я могу понять журналистов западных СМИ, которые в погоне за сенсацией публикуют чуть ли не каждый день все новые «планы полномасштабного вторжения России» в Украину.

При чем сегодняшний «план» зачастую полностью противоречит вчерашнему. Но в эпоху клипового мышления это уже норма.

Уверен, этим умело пользуется ФСБ и ГРУ ГШ РФ, которое проводит информационно-психологические операции против Украины.

— дестабилизировать ситуацию в Украине, сея панику среди населения, тем самым подрывая экономическую стабильность. Резкий рост курса доллара в январе — лучшее тому подтверждение;

— оказывать давление на своих «западных партнёров «, чтобы они усиливали давление на Зеленского по выполнению Минска-2;

— сеять панику среди западных инвесторов, чтобы они выводили свои инвестиции из Украины, в частности ОВГЗ;

— увеличить стоимость кредитных ставок для Украины, тем самым увеличивая риски дефолта. Американское рейтинговое агентство Fitch буквально вчера понизила рейтинг украинских ценных бумаг до уровня В (стабильный). Увы, мы по-прежнему очень зависимы от внешних рынков (пере-)кредитования. И чем выше процентные ставки, тем больше валюты Нацбанк тратит на их обслуживание;

— иностранные инвесторы в условиях нестабильности и неопределённости отказываются от новых инвестиций даже в краткосрочные проекты, не говоря уже о т.н. «длинных деньгах» в долгосрочные проекты»

-Все эти факторы в целом ведут к ослаблению переговорных позиций Украины с Кремлем.

Я не могу понять одного: почему украинские СМИ разносят всю эту «желтуху » от Bild и прочие неподтвержденные данные, которые вскоре опровергаются официальными властями.

Вернее, догадываюсь. Личные амбиции отдельных политиков, стремящихся всеми силами вернуться к «корыту», а также отдельных олигархов, желающих «половить рыбку в мутной воде » хаоса и скупить ценные активы за бесценок.

Только что будет потом, когда они останутся один на один с Путиным?

Узколобость и недальновидность власть имущих — вот главный бич и проклятие украинского народа.

Максим Яли, «Фейсбук»

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