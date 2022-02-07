Полезные идиоты

Полезные идиоты1
- Максим Яли
- 7.02.2022, 13:38
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Один план нападения Путина противоречит другому.
Я могу понять журналистов западных СМИ, которые в погоне за сенсацией публикуют чуть ли не каждый день все новые «планы полномасштабного вторжения России» в Украину.
При чем сегодняшний «план» зачастую полностью противоречит вчерашнему. Но в эпоху клипового мышления это уже норма.
Уверен, этим умело пользуется ФСБ и ГРУ ГШ РФ, которое проводит информационно-психологические операции против Украины.
— дестабилизировать ситуацию в Украине, сея панику среди населения, тем самым подрывая экономическую стабильность. Резкий рост курса доллара в январе — лучшее тому подтверждение;
— оказывать давление на своих «западных партнёров «, чтобы они усиливали давление на Зеленского по выполнению Минска-2;
— сеять панику среди западных инвесторов, чтобы они выводили свои инвестиции из Украины, в частности ОВГЗ;
— увеличить стоимость кредитных ставок для Украины, тем самым увеличивая риски дефолта. Американское рейтинговое агентство Fitch буквально вчера понизила рейтинг украинских ценных бумаг до уровня В (стабильный). Увы, мы по-прежнему очень зависимы от внешних рынков (пере-)кредитования. И чем выше процентные ставки, тем больше валюты Нацбанк тратит на их обслуживание;
— иностранные инвесторы в условиях нестабильности и неопределённости отказываются от новых инвестиций даже в краткосрочные проекты, не говоря уже о т.н. «длинных деньгах» в долгосрочные проекты»
-Все эти факторы в целом ведут к ослаблению переговорных позиций Украины с Кремлем.
Я не могу понять одного: почему украинские СМИ разносят всю эту «желтуху » от Bild и прочие неподтвержденные данные, которые вскоре опровергаются официальными властями.
Вернее, догадываюсь. Личные амбиции отдельных политиков, стремящихся всеми силами вернуться к «корыту», а также отдельных олигархов, желающих «половить рыбку в мутной воде » хаоса и скупить ценные активы за бесценок.
Только что будет потом, когда они останутся один на один с Путиным?
Узколобость и недальновидность власть имущих — вот главный бич и проклятие украинского народа.
Максим Яли, «Фейсбук»