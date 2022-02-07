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Песков рассказал, почему Лукашенко не светят погоны российского полковника

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  • 7.02.2022, 13:39
  • 10,718
Песков рассказал, почему Лукашенко не светят погоны российского полковника
Дмитрий Песков

В Кремле ответили на глупое заявление диктатора.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко, который посетовал, что Путин до сих пор не присвоил ему звание полковника.

По его словам, Путин является президентом РФ, а Лукашенко гражданином Беларуси.

«Это две разные страны. Путин не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», - отметил спикер Кремля. 

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