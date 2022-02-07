Песков рассказал, почему Лукашенко не светят погоны российского полковника 19 7.02.2022, 13:39

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Дмитрий Песков

В Кремле ответили на глупое заявление диктатора.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко, который посетовал, что Путин до сих пор не присвоил ему звание полковника.

По его словам, Путин является президентом РФ, а Лукашенко гражданином Беларуси.

«Это две разные страны. Путин не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», - отметил спикер Кремля.

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