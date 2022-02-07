Специалисты озвучили главные изменения по больничным в Беларуси 1 7.02.2022, 13:42

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Кому положен «лишний» выходной после болезни и что изменилось в группах инвалидности.

Как теперь оплачиваются больничные, в каком случае отцу дадут справку о временной нетрудоспособности, кому положен «лишний» выходной после болезни и что изменилось в группах инвалидности, сайту vgr.by рассказали специалисты одной из городских поликлиник.

Мама — в декрете, дадут ли больничный отцу?

Если мама в декретном отпуске и ребенок заболел, а мать не может за ним ухаживать, то другому члену семьи, например отцу больного малыша, может быть выдана справка о временной нетрудоспособности. При этом не имеет значения, мама в декрете согласно статье 185 Трудового кодекса (то есть работала и ушла в декрет) или вообще не работала. Справка, в отличие от больничного листа, освобождает от работы или учебы, но не оплачивается.

Сколько раз прийти на прием, определит врач

Если раньше выдача больничного была регламентирована (в частности, он первично выдавался на срок до 6 дней, а затем продлевался на срок не более 10 дней), то теперь кратность наблюдения определяет сам доктор. Понятное дело, если у человека перелом ноги, приходить на прием два раза в неделю ему не нужно. А если это ковид в бессимптомной форме, то наблюдение проходит дистанционно, в легкой форме — раз в три дня, в среднетяжелой — ежедневно.

Дадут «лишний» выходной по болезни

Раньше пациентам, которые выписывались из больницы, больничный оформлялся по день выписки, и они не успевали к своему врачу. Сейчас на это дается один день (а если человек возвращается из Гродно, например, в Ошмяны — три дня). Важно, что пациент должен быть осмотрен своим врачом в последний день его освобождения от работы. Иначе в больничный будет внесена отметка о нарушении режима.

Пересмотрели сроки групп инвалидности

Ранее для решения вопроса об установлении группы инвалидности оценивалась только возможность участвовать в труде. Сейчас шесть ограничений жизнедеятельности — передвижение, самообслуживание, общение, ориентация, контроль своего поведения; у детей — способность к обучению, у взрослых — способность к труду. Все, что из этого нарушено, приводит к установлению группы инвалидности.

С июля прошлого года третья и вторая группы инвалидности устанавливаются на два года (было на год), а первая — на три года (было на два).

Кроме того, если раньше пациентов с инвалидностью освидетельствовали до срока окончания группы, то сейчас — после окончания установленного срока. Это значит, что в те несколько дней, пока пациент проходит освидетельствование, льгот у него не будет.

Пособие по уходу за инвалидом I группы пересчитают

По закону, за инвалидом первой группы может быть оформлен ухаживающий за ним. Он получает пособие, плюс ему идет стаж. Если он лег в больницу или лечится амбулаторно и не может ухаживать, тому, кто его заменяет, выдадут справку о временной нетрудоспособности. При этом на работе ее не оплатят, а пособие по уходу за инвалидом первой группы будет пересчитано.

В тему

Больничный лист без перерыва оплачивается до 120 дней, с перерывом, по взаимосвязанным заболеваниям, — до 150 дней. Чтобы высчитать сумму пособия, нужно умножить среднедневной заработок на количество дней больничного. При этом первые 12 календарных дней нетрудоспособности оплачиваются в размере 80 %, остальные — 100 %.

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