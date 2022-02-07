Президент Сенегала объявил в стране оплачиваемый выходной день в честь победы сборной в Кубке Африки 2 7.02.2022, 13:46

Маки Салл

Футболисты этой страны впервые выиграли кубок континента.

Президент Сенегала Маки Салл объявил понедельник, 7 февраля, выходным днем, пишет «Прессбол».

Такое решение принято в честь победы сборной в Кубке Африки. В понедельник национальная команда триумфально вернется в Дакар. Салл отменил последний этап дипломатической поездки, чтобы лично поприветствовать команду.

Выходной в Сенегале будет оплачиваемым.

В финале Кубка Африки сборная Сенегала обыграла команду Египта (0:0, 4:2 по пенальти). Сенегальцы выиграли турнир впервые в истории.

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