Президент Сенегала объявил в стране оплачиваемый выходной день в честь победы сборной в Кубке Африки

Президент Сенегала объявил в стране оплачиваемый выходной день в честь победы сборной в Кубке Африки2
- 7.02.2022, 13:46
Футболисты этой страны впервые выиграли кубок континента.
Президент Сенегала Маки Салл объявил понедельник, 7 февраля, выходным днем, пишет «Прессбол».
Такое решение принято в честь победы сборной в Кубке Африки. В понедельник национальная команда триумфально вернется в Дакар. Салл отменил последний этап дипломатической поездки, чтобы лично поприветствовать команду.
Выходной в Сенегале будет оплачиваемым.
В финале Кубка Африки сборная Сенегала обыграла команду Египта (0:0, 4:2 по пенальти). Сенегальцы выиграли турнир впервые в истории.