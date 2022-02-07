45% финнов готовы поддержать вступление в НАТО

45% финнов готовы поддержать вступление в НАТО2
- 7.02.2022, 13:59
Лишь каждый третий выступил против.
45% опрошенных жителей Финляндии поддержали бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу, если бы такие рекомендации вынесло государственное руководство.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar TNS Agri для издания Maaseudun Tulevaisuus, сообщает Yle.
Каждый третий респондент выступил против вступления в НАТО и четверть не смогла определиться со своей позицией. В опросе приняло участие тысяча человек.
Вступление в альянс чаще всего поддерживают сторонники Социал-демократической партии и Коалиционной партии: среди них более половины проголосовали бы за присоединение страны к НАТО, если бы рекомендации исходили от государственного руководства. Также большинство голосующих за Шведскую национальную партию придерживаются этой линии.
В январе свои опросы также провели газета Helsingin Sanomat и новостная служба телеканала MTV. Их опросы показали, что количество сторонников НАТО выросло. В то же время увеличилось количество людей, не уверенных в своей позиции.