45% финнов готовы поддержать вступление в НАТО 2 7.02.2022, 13:59

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Лишь каждый третий выступил против.

45% опрошенных жителей Финляндии поддержали бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу, если бы такие рекомендации вынесло государственное руководство.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar TNS Agri для издания Maaseudun Tulevaisuus, сообщает Yle.

Каждый третий респондент выступил против вступления в НАТО и четверть не смогла определиться со своей позицией. В опросе приняло участие тысяча человек.

Вступление в альянс чаще всего поддерживают сторонники Социал-демократической партии и Коалиционной партии: среди них более половины проголосовали бы за присоединение страны к НАТО, если бы рекомендации исходили от государственного руководства. Также большинство голосующих за Шведскую национальную партию придерживаются этой линии.

В январе свои опросы также провели газета Helsingin Sanomat и новостная служба телеканала MTV. Их опросы показали, что количество сторонников НАТО выросло. В то же время увеличилось количество людей, не уверенных в своей позиции.

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