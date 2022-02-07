Украина получила уже более 1000 тонн оборонного оружия и оборудования 3 7.02.2022, 14:22

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Рекордные объемы поддержки усиливают позиции Киева за столом переговоров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что общий вес доставленного партнерами в Украину оборонного оружия и военного оборудования в последние недели пересек отметку более чем в 1000 тонн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на брифинге в понедельник в Киеве.

'Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Ее общий объем в эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования - общий вес более 1000 тонн", - отметил Кулеба.

По его словам, рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевой темой международной политики сейчас не допустить очередную волну войны России против Украины.

Напомним, в Украину 5 февраля прибыл очередной, уже восьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Канада также отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами.

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