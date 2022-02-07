Диетолог рассказал о важности включения мяса в зимний рацион 7.02.2022, 14:31

Нехватку в организме витамина D в холодное время года можно восполнить употреблением правильных продуктов.

Зимой нам всем не хватает солнечных лучей, которые являются важным поставщиком витамина D. Значит, восполнять его дефицит приходится за счет особого рациона, пишет inc-news.ru.

Чаще всего люди выбирают для себя безопасную с точки зрения еду – овощи, фрукты, яйца и так далее. Мясо в этот рацион попадает редко. И это совершенно зря, - считает известный врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, в мясе содержится не только большой объем витамина D, но и другие полезные микроэлементы, которых нашему организму так не хватает зимой.

Более того, по мнению эксперта, в первую очередь мясо, а не овощи, является одним из основных источников витаминов, а также железа и других важных микроэлементов.

Конечно, меню человека не может состоять исключительно из мясных продуктов. Тем не менее, доктор рекомендовал людям в зимнее время употреблять мясо чаще, чем, к примеру, летом.

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