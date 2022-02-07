Financial Times: Угрозы России укрепили НАТО 7.02.2022, 14:35

Наращивание войск РФ на границе Украины придало Aльянсу решительности.

Президент Франции Эммануэль Макрон однажды заявил, что НАТО «умирает», а бывший президент США Дональд Трамп назвал альянс «устаревшим». Но после того, как Россия начала собирать военные силы на границе с Украиной и предупреждать о военном ответе на «восточноевропейские амбиции альянса», НАТО вернулось к жизни, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

Вместе с США альянс разрабатывал ответ на российскую угрозу, начал переговоры с Москвой и увеличил количество войск в Восточной Европе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны к единой позиции против агрессии Кремля и заявил о поддержке Украины, хотя Киев не является членом альянса.

Разговоры о «неактуальности» НАТО подогреваются хаотичным выходом войск США из Афганистана. До этого, примерно в то время, когда Макрон и Трамп делали свои заявления относительно альянса, НАТО пересматривало свои цели, а США сосредоточили внимание на Китае.

Тем не менее, кризис на украинской границе активизировал поддержку первоначальной концепции НАТО: как оборонного альянса для сдерживания возможного нападения со стороны Москвы.

«Это совершенно очевидно, что НАТО играет важную роль. Отсутствие непосредственной угрозы не означает, что ее нет», – сказал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

С тех пор, как РФ начала собирать силы на границе Украины, союзники пообещали войска и оборудование членам НАТО в Восточной Европе. Франция заявила, что готова отправить войска в Румынию, Испания направила фрегат в Черное море, а Нидерланды пообещали Болгарии два истребителя F-35. США заявили, что отправляют три тысячи военнослужащих для укрепления обороны НАТО в Европе.

«Ультиматумы России привели к переосмыслению позиции союзников», - сказал Ильвес, добавив, что Франция, Испания и Нидерланды «активизировались», поскольку угроза возросла.

НАТО, созданное после Второй мировой войны как трансатлантический альянс безопасности, было на передовой обороны Западной Европы в течение десятилетий напряженности с Советским Союзом и странами Варшавского договора.

Роль альянса стала менее определенной после холодной войны. Войска НАТО вошли в Афганистан в 2003 году и оставались в стране, выполняя ряд миссий, вплоть до вывода сил в прошлом году. Участие в гражданской войне в Ливии в 2011 году вызвало разногласия между союзниками.

В последние годы смещение курса Вашингтона на Азию под руководством Трампа и его преемника Джо Байдена вызвало призывы к ЕС, наиболее решительные со стороны Макрона, достичь автономии и уменьшить зависимость Европы от альянса под руководством США.

Однако решение президента РФ Путина стянуть военнослужащих к границе с Украиной вместе с агрессивными требованиями, в частности, запретить Украине и Грузии стать членами НАТО, показало ценность единства и способность альянса коллективно реагировать на угрозы Кремля.

«Это важный момент для альянса», - сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

Еще до наращивания войск России на украинской границе 2022 год долго считался переломным для НАТО. Этим летом альянс определит свои приоритеты на следующее десятилетие в документе о «стратегической концепции». НАТО также ищет нового лидера на смену Столтенбергу.

Ожидается, что новая стратегия будет включать в себя Китай, изменение климата и кибербезопасность, подчеркивая существенно измененный геополитический ландшафт за последнее десятилетие. Но события последних месяцев напомнили союзникам, что их первоначальный враг все еще остается настоящей угрозой.

НАТО должно решить некоторые проблемы. Его зависимость от США была болезненно подчеркнута при выводе войск из Афганистана, когда стало ясно, что союзники не в состоянии сохранить присутствие без военной инфраструктуры Америки.

Минувшим летом бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил, что разобщенность союзников вокруг Афганистана наносит ущерб альянсу.

Большинство членов НАТО все еще не выполняют свою цель тратить не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону до 2024 года. Однако в период повышения геополитического напряжения единство альянса стало ключевым фактором, считает Столтенберг.

«Если Россия хотела снизить присутствие НАТО у своих границ, она достигла противоположного», - заявил генеральный секретарь НАТО.

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