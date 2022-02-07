Свободные спортсмены добиваются лишения аккредитации Анны Эйсмонт 14 7.02.2022, 15:02

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Пропагандистка, причастная к убийству Романа Бондаренко, появилась на Олимпиаде.

Фонд спортивной солидарности (BSSF) будет добиваться лишения журналистской аккредитации Анны Эйсмонт на Олимпийских играх.

Это решение принято в связи с ее прямой причастностью к смерти Романа Бондаренко.

BSSF будет обращать внимание МОК на эту ситуацию.

Напомним, пропагандистка находилась на Площади Перемен, когда там был убит минчанин. В качестве доказательства присутствия авторы расследования приводят биллинг абонентского номера, который принадлежит телеведущей.

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