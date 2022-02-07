Свободные спортсмены добиваются лишения аккредитации Анны Эйсмонт

Свободные спортсмены добиваются лишения аккредитации Анны Эйсмонт14
- 7.02.2022, 15:02
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Пропагандистка, причастная к убийству Романа Бондаренко, появилась на Олимпиаде.
Фонд спортивной солидарности (BSSF) будет добиваться лишения журналистской аккредитации Анны Эйсмонт на Олимпийских играх.
Это решение принято в связи с ее прямой причастностью к смерти Романа Бондаренко.
BSSF будет обращать внимание МОК на эту ситуацию.
Напомним, пропагандистка находилась на Площади Перемен, когда там был убит минчанин. В качестве доказательства присутствия авторы расследования приводят биллинг абонентского номера, который принадлежит телеведущей.