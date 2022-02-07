Депутат Госдумы: РФ находится где-то на уровне африканских стран 10 7.02.2022, 15:06

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В Кремле объяснили рекордное вымирание россиян.

Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный прокомментировал данные Росстата о смертности россиян.

«Смертность в РФ от сердечно-сосудистых заболеваний превышает в два раза аналогичные показания в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе, хотя в конце 80-х были на одном уровне. По демографическим показателям и показателям здоровья Российская Федерация находится где-то на уровне африканских стран. И без кардинального пересмотра системы финансирования ничего хорошего не предвидится», — отметил политик.

Куринный обратил внимание, что на медицину выделяются средства, но при этом не учитывается инфляции, поэтому по факту расходы лишь снижаются.

«На финансирование отечественного здравоохранения надо выделить не менее 7% ВВП. <…> Если проанализировать в ценах с поправкой на инфляцию, то окажется, что они на 1% меньше. Та же тенденция сохраняется и на 2023-24 годы. Если в 2021 году они составят 4,1% ВВП общегосударственного финансирования, то в 2024-м это будет всего 3,7% ВВП, то есть идет значительное снижение», — резюмировал он.

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