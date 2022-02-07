В Ливии нашли более 300 упаковок гашиша с изображением Путина

В Ливии нашли более 300 упаковок гашиша с изображением Путина13
- 7.02.2022, 15:24
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Находку обнаружил местный житель на берегу Средиземного моря.
В городе Эль-Мардж на востоке Ливии полиция задержала крупную партию гашиша – 323 бруска наркотика, упакованные в пленку с изображением Владимира Путина.
Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Находку обнаружил местный житель на берегу Средиземного моря.
Несколькими днями ранее на берегу моря на востоке страны местные жители нашли упаковки с гашишем с изображениями Пабло Эскобара.
В полиции считают, что это произошло из-за затопления партии контрабандного наркотика.