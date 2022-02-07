Сколько стоят за границей капуста, яблоки и лук 10 7.02.2022, 15:59

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фото: gazetaby

Эти продукты запретили вывозить из Беларуси.

С 7 февраля правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз капусты, лука и яблок. По словам главы МАРТ, это сделали, чтобы «защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза», так как в соседних странах на них «очень сильно растут цены», пишет telegraf.by.

«Мы берем под контроль вывоз продукции растениеводства белорусского происхождения. Почему так случилось и необходима такая мера? Дело в том, что в странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, на морковку, на яблоки, на лук», — заявил глава МАРТ Алексей Богданов.

По его словам, «основная задача — защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза».

Беларусь

Согласно ценам на сайте Е-доставка, в Беларуси эти продукты стоят:

• яблоки — от 2,49 до 2,89 BYN

• капуста (российская) — 2,99 BYN

• лук — 1,55 BYN

Кстати, в Е-доставке вообще нет белорусской белокачанной капусты.

Напомним, что Совмин Беларуси ограничил предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май на некоторые овощи и фрукты. В том числе на капусту, лук и яблоки. В феврале их стоимость не должна превышать 1,18 BYN, 1,1 BYN, и 1,76 BYN соответственно. Однако, согласно постановлению, старые запасы можно продавать по старым ценам.

Соседи

Украина

Цены на сайте популярной украинской торговой сети «Сільпо» выглядят так:

• яблоки — от 1,90 до 2,07 BYN (от 20,70 до 22,60 грн)

• капуста — 1,96 BYN (21,40 грн)

• лук — 2,36 BYN (2,58 грн)

А на сайте сети Metro:

• яблоко — от 0,82 до 2,66 BYN (от 8,90 (украинское) до 29 грн)

• капуста — 1,91 BYN (20,80 грн).

• лук — 1,33 BYN (14,50грн).

Россия

Цены с сайта популярной в России сети «Пятерочка»:

• яблоки — от 2,39 до 3,92 BYN (от 69,99 до 114, 99 ₽).

• капуста — 1,94 BYN (56,99 ₽).

• лук — 0,78 BYN (22,99 ₽).

Польша

Цены с сайта dodomku.pl:

• яблоки — от 3,14 до 4,69 BYN (от 4,84 до 7,23 злт).

• капуста —6,22 BYN (9,58 злт).

• лук — 1,94 BYN (2,99 злт).

Литва

На сайте rimi.lt:

• капуста — от 2,34 до 3,82 BYN (0,79 до 1,29 евро).

• лук — 1,45 BYN (0,49 евро).

На сайте maxima.lt:

• яблоки — 4,70 BYN (1,59 евро).

Что в итоге?

Так, если сравнить цены соседей с белорусскими, то получится (на момент написания новости):

• Яблоки дешевле всего в Украине (Если брать минимальные значения, то в 3 раза дешевле, чем в Беларуси). Далее в списке по дешивизне — Россия. Беларусь на третьей позиции. В Польше и Литве — самые дорогие (в 1,3 и 1,9 раза дороже, чем в Беларуси соответственно).

• Капуста также дешевле всего в Украине (в 1,5 раза, чем в Беларуси). Затем идет Россия, Беларусь, Литва. Самая дорогая — в Польше (в 2 раза дороже, чем в Беларуси).

• Самый дешевый лук — в России (в 2 раза, чем в Беларуси). Затем идет Украина, Беларусь, Литва. В Польше — снова дороже всех (в 1,3 раза, чем в Беларуси).

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