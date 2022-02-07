Фотографа Владимира Гридина осудили на 13 суток ареста 7.02.2022, 16:05

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Владимир Гридин

Во время обыска он якобы не пускал в квартиру силовика.

Задержанного на прошлой неделе фотографа Владимира Гридина обвиняют в том, что во время обыска он якобы не пускал в квартиру милиционера. 7 февраля над ним прошёл суд. Гридин осуждён на 13 суток ареста, передает Еврорадио.

У милиционеров было постановление на проведение обыска, выписанное 24 января. В материалах дела также лежит постановление на проведение обыска по уголовному делу № 201 21 11 02 02. Это крупное дело, которым занимается управление Следственного комитета по Минску. Оно касается "массовых беспорядков", в нем около тысячи подозреваемых.

Гридин — бывший фотограф «Радио Свобода». На связь он перестал выходить с обеда 4 февраля. А 6 февраля стало известно, что его держат на Окрестина. Родственники рассказали, что дома у Гридина все разбросано после обыска.

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