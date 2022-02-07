Протесты дальнобойщиков бушуют в Канаде 7.02.2022, 16:13

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В парализованной столице ввели чрезвычайное положение.

Протесты дальнобойщиков против антиковидных мер не стихают в Канаде вторую неделю. Столица Оттава, по признанию мэра Джима Уотсона, "полностью вышла из-под контроля", а количество демонстрантов превосходит численность полицейских, передает ВВС.

Власти считают, что протесты представляют угрозу безопасности жителей. В городе введено чрезвычайное положение. Центр Оттавы перекрыт автомобилями и палатками.

Протесты, получившие название "Конвой свободы", начались 29 января в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь позволено только полностью вакцинированным водителям, а невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из США в Канаду.

Акция дальнобойщиков быстро переросла в протесты против ковидных ограничений в целом.

Протестующие собрались в центре Оттавы возле Парламентского холма, их требования расширились и включают отмену всех ограничений по всей стране. Члены "Конвоя" также протестуют против правительства премьер-министра Джастина Трюдо.

Однако в целом канадцы поддерживают требования о вакцинации, и почти 83% населения страны полностью вакцинированы.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный Abacus Data, показал, что 68% канадцев считают, что у них "очень мало общего" с протестующими. 32% заявили, что у них "много общего" с дальнобойщиками.

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