Какой будет погода на неделе? 7.02.2022, 16:20

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Прогноз по Беларуси на 8-10 февраля.

8 февраля ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, днем в основном скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью местами по стране пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Днем преимущественно по западной половине Беларуси временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти, к вечеру слабо упадет.

9 февраля погоду обусловит фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы и теплая воздушная масса атлантического происхождения. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем 0..+7°С.

10 февраля скажется влияние фронтальных разделов и теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с Атлантики. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами слабый туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+6°С, днем +1..+8°С.

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