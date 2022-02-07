Мария Колесникова впервые позвонила из колонии отцу

Мария Колесникова впервые позвонила из колонии отцу3
- 7.02.2022, 16:31
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Политзаключенная передала привет всем белорусам.
4 февраля из Гомельской колонии раздался звонок — Александр Колесников смог поговорить со своей дочерью, политзаключенной Марией, пишет телеграм-канал Виктора Бабарико.
Колесникова говорит, что у неё все хорошо, как это может быть в условиях заключения и передаёт привет всем белорусам — очень скучает по всем.
Она поделилась и маленькой радости - купила первый раз с момента задержания мороженое.
Поддержать политзаключенную можно по адресу: 246035, г. Гомель, ул. Антошкина 3, ИК-4, 18 отряд.