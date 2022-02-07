Бизнес-центр с необычным дизайном открылся в Барановичах

Бизнес-центр с необычным дизайном открылся в Барановичах4
- 7.02.2022, 16:46
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Он украшен портретами Василя Быкова, Янки Купалы, Якуба Колоса, Элизы Ожешко.
Интерьер исторического здания рядом со Старым парком, которое последние годы занимала местная телекомпания, получил новую жизнь, пишет intex-press.by.
Снаружи старое здание на комсомольской, в котором на протяжении многих лет располагалась Барановичская телекомпания, выглядит привычно. Но внутри оно изменилось до неузнаваемости: холл встречает яркими элементами белорусского национального орнамента на стенах, этажом выше разместились большие панно с портретами классиков белорусской литературы – Василя Быкова, Янки Купалы, Якуба Колоса, Элизы Ожешко.
Идея переплести белорусскую классику с современным дизайном в интерьере пришла владельцу Барановичского Бизнес-инкубатора Руслану Асадулаеву, который арендовал это здание под свой новый обучающий бизнес-проект.
– Странно, что у нас никто не оформляет интерьеры в подобном стиле, ведь нам есть чем гордиться! Основной задачей было совместить современность и богатое прошлое национальной белорусской культуры, – рассказывает директор бизнес-центра. – Мы согласовали проект и создали этот интерьер вместе с дизайнером. По-моему, у нас получилось!
В обновленном помещении, по словам Руслана Асадулаева, расположены учебные классы, в которых будут проходить различные мастер-классы для будущих предпринимателей города.
Историческое здание на улице Комсомольской было построено в 1938 году, в нем располагалась Барановичская радиостанция. Архитектор проекта – варшавский специалист Тадеуш Лобас. Это уникальное для города здание в стиле функционализма. После войны оборудование радиостанции было передано в Варшаву для восстановления радиовещания.
До начала 1990-х в этом здании располагалась радиостанция постановки помех – «глушилка» западных радиопередач, а после распада СССР – телекомпания «Intex».