Бизнес-центр с необычным дизайном открылся в Барановичах 4 7.02.2022, 16:46

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Фото: Никита ПЕТРОВСКИЙ

Он украшен портретами Василя Быкова, Янки Купалы, Якуба Колоса, Элизы Ожешко.

Интерьер исторического здания рядом со Старым парком, которое последние годы занимала местная телекомпания, получил новую жизнь, пишет intex-press.by.

Снаружи старое здание на комсомольской, в котором на протяжении многих лет располагалась Барановичская телекомпания, выглядит привычно. Но внутри оно изменилось до неузнаваемости: холл встречает яркими элементами белорусского национального орнамента на стенах, этажом выше разместились большие панно с портретами классиков белорусской литературы – Василя Быкова, Янки Купалы, Якуба Колоса, Элизы Ожешко.

Идея переплести белорусскую классику с современным дизайном в интерьере пришла владельцу Барановичского Бизнес-инкубатора Руслану Асадулаеву, который арендовал это здание под свой новый обучающий бизнес-проект.

– Странно, что у нас никто не оформляет интерьеры в подобном стиле, ведь нам есть чем гордиться! Основной задачей было совместить современность и богатое прошлое национальной белорусской культуры, – рассказывает директор бизнес-центра. – Мы согласовали проект и создали этот интерьер вместе с дизайнером. По-моему, у нас получилось!

В обновленном помещении, по словам Руслана Асадулаева, расположены учебные классы, в которых будут проходить различные мастер-классы для будущих предпринимателей города.

Историческое здание на улице Комсомольской было построено в 1938 году, в нем располагалась Барановичская радиостанция. Архитектор проекта – варшавский специалист Тадеуш Лобас. Это уникальное для города здание в стиле функционализма. После войны оборудование радиостанции было передано в Варшаву для восстановления радиовещания.

До начала 1990-х в этом здании располагалась радиостанция постановки помех – «глушилка» западных радиопередач, а после распада СССР – телекомпания «Intex».

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