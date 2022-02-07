Превентивные санкции - пинок Путину 5 Эль Мюрид, Telegram

7.02.2022, 16:57

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Эль Мюрид

Кремль может получить наказание за саму попытку угрожать.

Власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В Сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры.

Технически это превентивная мера, но по факту — впервые Кремль может получить наказание за попытку угрожать. И неважно, что угроза оказалась пустышкой. Важно, что она была.

Штаты решили, что теперь сама попытка пугать будет приравниваться к реальному действию. Что, в общем-то, абсолютно верно. Сильной и серьезной стране не нужно никого пугать. Ей даже в голову не придет это делать просто потому, что если она бьет, то сразу в крышку гроба. И все это знают безо всяких напоминаний.

А вот шелудивая собачонка, которая заливается бестолковым лаем по поводу и без — с ней разговор короткий. Залаяла — пнули. Без особой жестокости, но чтобы выработать рефлекс. Недостаточно одного раза — значит, пнут еще раз и так до тех пор, пока не поймет. В этом смысле превентивные санкции — это как раз тот самый пинок. И не более того. Когда намеки и прямые слова не работают, приходится так. Неэстетично, но действенно.

Угроза в политике — крайняя мера. Настолько крайняя, что применяют ее в экстраординарных случаях. И в силу экстраординарности идут до конца. Или вообще не угрожают, если есть сомнения в исполнимости угрозы.

Эль Мюрид, Telegram

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