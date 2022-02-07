Standard&Poors подтвердило негативные рейтинги белорусских банков 1 7.02.2022, 17:13

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Агентство указало важные позиции и ключевые моменты, которые касаются их деятельности.

Рейтинговое агентство Standard&Poors пересмотрело рейтинги трех белорусских банков в соответствии с обновленной «Методологией присвоения рейтингов финансовым организациям», пишет belmarket.by.

Рейтинги Беларусбанка, Белагропромбанка и Банка БелВЭБ подтверждены на уровне B с негативным прогнозом. Также агентство S&P указало основные позиции и ключевые моменты, которые касаются деятельности банков.

Беларусбанк

- высокая зависимость от волатильных макроэкономических условий, а также от текущей и экстраординарной поддержки капитала и ликвидности со стороны государства;

- крупный объем кредитов, которые банк выдает государственным органам и государственным организациям, и фондирования, которое получает от них;

- лидирующие бизнес-позиции Беларусбанка на внутреннем рынке (рыночная доля — более 40% совокупных активов и кредитов) остаются преимуществом;

- показатели капитализации банка останутся «ограниченными» в ближайшие 12−18 месяцев, а запасы капитала — небольшими в международном контексте;

- хороший доступ к корпоративным и розничным депозитам по-прежнему поддерживает базу фондирования банка: на долю депозитов клиентов приходилось около 62% совокупных обязательств, по данным на 30 июня 2021 года, примерно половину из которых составляли вклады физических лиц.

Белагропромбанк

- показатели качества активов Белагропромбанка немного хуже средних значений по банковской системе;

- ориентация на обслуживание аграрного сектора, который продемонстрировал достаточно устойчивые показатели во время пандемии, в некоторой степени может способствовать стабилизации качества активов;

- относительно слабая капитализация в международном контексте;

- адекватные показатели фондирования и ликвидности;

- в значительной степени зависит от кредитоспособности правительства Беларуси;

- имеет высокую системную значимость;

- вероятность получения банком экстраординарной государственной поддержки в случае необходимости умеренно высокая.

Банк БелВЭБ

- имеет высокую стратегическую значимость для российской материнской компании, которая продолжит оказывать банку финансовую или операционную поддержку (она по-прежнему будет оставаться важным фактором для сохранения стабильности ресурсной базы банка);

- текущая поддержка от материнской организации не может в полной мере нивелировать высокие риски ведения операционной деятельности в Беларуси;

- умеренные показатели капитализации, при которых коэффициент капитала, скорректированный S&P Global Ratings с учетом риска (risk-adjusted capital — RAC), будет устойчиво составлять более 5% на протяжении горизонта прогнозирования.

Пересмотр рейтингов банков возможен только после пересмотра суверенного рейтинга Беларуси, отмечает S&P.

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