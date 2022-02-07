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Самолет Макрона облетел территорию Беларуси по пути в Москву

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  • 7.02.2022, 17:20
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Самолет Макрона облетел территорию Беларуси по пути в Москву
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Президент Франции вылетел в РФ позже запланированного времени.

Самолет президента Франции Эммануэля Макрона облетел территорию Беларуси по пути в Москву. На это обратили внимание журналисты «Маяка».

Сегодня, 7 февраля, в Москве состоятся переговоры правителя РФ Путина и французского лидера Эммануила Макрона

Однако, президент Франции вылетел в Россию позже запланированного времени, передает французский телеканал BFMTV.

«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут», — сообщил обозреватель телеканала Патрик Сос.

Как ранее заявлял глава Франции, цель его визита — не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.

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