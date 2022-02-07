Госкомпании и госбанки России оказались беспомощны перед санкциями Запада 7.02.2022, 17:27

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Какие проблемы ожидают Кремль в случае вторжения в Украину.

Российские власти, похоже, всерьез рассматривают сценарий введения жестких санкций Запада, которые готовятся на случай вторжения в Украину.

Как сообщает The Bell, госкомпании и крупные банки провели серию учений, чтобы оценить последствия санкционного удара, в том числе отключения SWIFT и иностранного программного обеспечения, запрета на поставки чипов и другого высокотехнологичного оборудования.

Об итогах проверки топ-менеджеры доложили на совещаниях в правительстве, которые провел первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассказали изданию три источника, близких к кабмину, сообщает finanz.ru.

Отчитывались как реальный сектор экономики, так и финансовые институты. Помимо банков, в частности, докладывали «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД».

Результаты оказались неутешительны. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят - катастрофа», - поделился источник The Bell.

В частности, в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт у банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга», предупреждает собеседник издания.

По данным ЦБ РФ, на 1 января внешний долг российских кредитных организаций составлял 79,8 млрд долларов, причем за последний год он вырос впервые за 7 лет - на 7,7 млрд долларов.

Совокупный внешний долг экономики достигает 478,1 млрд долларов, из которых 62,5 млрд - прямой государственный долг (кредиты и облигации, выпущенные непосредственно правительством).

Технологические санкции несут не меньше проблем, хотя чиновники и банкиры надеются на помощь Китая, в частности Huawei.

«В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков», - говорит источник The Bell в одном из крупных банков. Конкретно на Huawei, по его словам, никто не настаивает, но это рекомендация, которую «стоит учитывать в текущих условиях».

Что касается SWIFT, то и здесь российская финансовая система де-факто беспомощна. Национальный аналог - запущенная в 2016 году Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - справится разве что с внутрироссийским платежным трафиком, тогда как внешние операции будут практически парализованы, выяснили эксперты Institute of International Finance (IIF).

Дело в том, что участниками СПФС стали лишь единичные иностранные банки, и обслуживать транграничные платежи будет де-факто некому. Надежды на Китай и в этом случае оказались тщетными: среди кредитных организаций КНР к системе присоединилась только одна - АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО).

Частные китайские компании всегда соблюдали режим американских санкций, и ждать, что в этот раз будет по-другому, едва ли стоит, предупреждает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Государственные компании КНР, конечно, будут продолжать работать с Россией. Но китайский бизнес не хочет неприятностей на американских рынках, они для частного китайского бизнеса существенно важнее российских по большинству позиций. Это другие объемы, другие отношения. Это чистый бизнес, ничего личного», - пояснил эксперт.

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