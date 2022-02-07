На Олимпиаде в Пекине белорусская горнолыжница из России передумала выходить на старт 4 7.02.2022, 17:34

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Она одной из первых подписала письмо спортсменов в поддержку Лукашенко.

Горнолыжница Мария Шканова приехала в Беларусь в 2008 году, и сразу же получила гражданство. Игры в Пекине стали для Шкановой четвертой Олимпиадой. Пока лучший результат – 28-е место. Она одной из первых подписала письмо спортсменов в поддержку политики белорусских властей, сообщает belsat.eu.

В Пекине Мария Шканова передумала выходить на старт в соревнованиях в гигантском слаломе, хотя изначально ее выступление планировалось. 32-летняя лыжница хочет сосредоточиться на выступлениях в своей коронной дисциплине – слаломе. Перед Шкановой стоит задача быть в двадцатке.

Мария приехала на свою четвертую Олимпиаду, но пока ее лучшим результатом было 28-е место.

В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере Шканова выступила в трех дисциплинах и показала 33-й, 38-й и 40-й результаты. Через четыре года в Сочи она была 29-й, а в 2018-м в Южной Корее – показала лучший свой результат, 28-е место.

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