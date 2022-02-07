Билеты на концерт белорусского комика Славы Комиссаренко в Варшаве раскупили за 4 минуты 3 7.02.2022, 18:07

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Слава Комиссаренко

Он пообещал добавить в гастрольный график другие города Польши.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, который сейчас живет в Украине, даст концерт в Варшаве, билеты на который раскупили за 4 минуты

Как передает «Белсат», об этом Комиссаренко написал в своем Instagram.

Он пообещал провести еще столько концертов, сколько будет нужно, а также добавить в гастрольный график другие города Польши.

«У меня в жизни такого не было. Вот это вы даете жару», − написал стендапер.

Около месяца назад Слава Комиссаренко уехал из России в Украину. По словам комика, неизвестный сказал ему о вероятности того, что артиста украдут в России и насильно перевезут на территорию Беларуси. В прошлом году белорусскому комику запретили выступления в Минске после того, как он высмеивал Александра Лукашенко.

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