Билеты на концерт белорусского комика Славы Комиссаренко в Варшаве раскупили за 4 минуты

Билеты на концерт белорусского комика Славы Комиссаренко в Варшаве раскупили за 4 минуты3
- 7.02.2022, 18:07
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Он пообещал добавить в гастрольный график другие города Польши.
Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, который сейчас живет в Украине, даст концерт в Варшаве, билеты на который раскупили за 4 минуты
Как передает «Белсат», об этом Комиссаренко написал в своем Instagram.
Он пообещал провести еще столько концертов, сколько будет нужно, а также добавить в гастрольный график другие города Польши.
«У меня в жизни такого не было. Вот это вы даете жару», − написал стендапер.
Около месяца назад Слава Комиссаренко уехал из России в Украину. По словам комика, неизвестный сказал ему о вероятности того, что артиста украдут в России и насильно перевезут на территорию Беларуси. В прошлом году белорусскому комику запретили выступления в Минске после того, как он высмеивал Александра Лукашенко.