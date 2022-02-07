Белорусы замешаны в схемах, бьющих по отечественным НПЗ и украинскому бюджету 7.02.2022, 18:10

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Отработанные экспортные схемы с растворителями добрались и до Украины.

Белорусские частные компании продают в Украину компоненты для нелегального производства бензина под видом растворителей. От этого теряют белорусские НПЗ и украинский бюджет, говорит глава украинской консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Еврорадио" узнало, что не так с поставками в Украину и почему "схемы" интересны белорусским компаниям.

"Никакие это не растворители"

За 2021 год Беларусь почти втрое нарастила поставки "растворителей и разбавителей" в Украину. Если в 2020 году продано 22,3 тысячи тонн, то в 2021-м объемы достигли 57,6 тысячи тонн. Больше Беларуси "растворителей" на украинский рынок продала только Россия — 66,8 тысячи тонн.

В Украине растворители для лакокрасочной промышленности не облагаются акцизным налогом. По мнению Сергея Куюна, это стало использоваться для "схем".

— Надо понимать, что никакие это не растворители. Если посмотреть на паспорта "растворителей" из Беларуси, мы видим, что это смесь октаноповышающих присадок. Бутиловый эфир, метанол, ацетон, изопропиловый спирт. То есть много компонентов, которые по отдельности облагаются большим акцизом.

Зато смесь таких компонентов ввозится в Украину без акцизов и может использоваться для производства бензина.

— По сути, поставляется безакцизный бензин. Потому что в последствии 90% или даже 100% этих разбавителей из Беларуси идут на производство бензина кустарным образом.

Экспортеров растворителей становится больше

По данным эксперта, белорусские частные компании закупают нужные компоненты для смесей на заводах. В том числе российских. С 2018 года, когда начался рост экспорта растворителей в Украину, Беларусь стала больше покупать их в России.

Затем смеси с наценкой продаются в Украину.

— Наценка небольшая. Белорусы зарабатывают долларов 15-20 на тонне. Основную прибыль получают, конечно, украинские контрагенты. У нас акциз составляет 245 евро за 1000 литров. То есть больше 300 евро за тонну. Плюс НДС. Это почти 400 долларов на тонне. Это огромные деньги по меркам этой отрасли. Белорусская нефтяная компания продает топливо на торгах. Там люди до пены у рта спорят об одном-двух долларах на тонне.

Хотя белорусские компании и получают меньше украинских, желающих участвовать в таких поставках становится больше. По данным "А-95", в начале 2021 года было два белорусских поставщика растворителей на украинский рынок. Теперь их четыре.

Ранее сообщалось, что учредитель одного из поставщиков — ООО "Эстика-Инвест" — фигурировал в "Панамском досье".

Теряют белорусские НПЗ

Поставки "растворителей" бьют по белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Поскольку кустарное производство замещает их нефтепродукты.

— Если бы этого не было, то в том числе у белорусов покупали бы больше бензина. Одни белорусы вставляют палки в колеса другим — Мозырскому НПЗ. Хотя и с "Нафтана" тоже идет много бензина к нам, — говорит Сергей Куюн. — Заводы должны быть заинтересованы в том, чтобы прекратить эту практику. Тем более бензин для них — это больная тема, потому что он всегда в профиците. Это было бы хорошим подспорьем для белорусов. Видимо, руки не доходят или кто-то покровительствует производству растворителей.

Возможно, торговлю, бьющую по бюджету соседней страны, белорусским компаниям скоро придется прекратить. Украинские депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усилении борьбы с теневым оборотом топлива". Если он будет принят, то платить акцизный налог придется, если в составе продуктов вроде растворителей есть хотя бы один компонент, который в чистом виде облагается налогом.

По оценкам одного из депутатов, участвовавших в подготовке законопроекта, украинский бюджет ежегодно недосчитывается из-за растворителей около 1,6 млрд гривен (около $57,2 млн).

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