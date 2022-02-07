В Брюсселе прошли переговоры президента Польши с главой ЕК и председателем ЕС 7.02.2022, 18:25

АНДЖЕЙ ДУДА фото: РИА НОВОСТИ

Во время переговоров доминировала тема безопасности на востоке Европы.

Президент Польши Анджей Дуда встретился в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Польский лидер вместе с руководителями институтов ЕС подчеркнули важность европейского единства в условиях риска эскалации российской агрессии в Украине, передает «Польское радио».

После встреч с лидерами ЕС Анджей Дуда заявил, что в переговорах доминировала тема безопасности на востоке Европы: «Мы согласились с тем, что то, что нам необходимо, это европейское единство – единство и еще раз единство как в Европейском союзе, так и в Североатлантическом альянсе. Прежде всего, мы должны действовать сообща и в согласии с каждым по отдельности. Те, кто создает международное напряжение, должны видеть это единство, ибо только таким путем мы можем защитить мир».

После встреч в институтах ЕС президент Анджей Дуда отправился на переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, темой которых является безопасность и укрепление восточного фланга НАТО.

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