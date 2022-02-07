Больше 700 нанимателей задолжали взносы в ФСЗН 5 7.02.2022, 19:09

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Их работникам грозит пенсионная «ловушка».

Больше 710 организаций и индивидуальных предпринимателей задолжали взносы в бюджет ФСЗН. Такие данные приводит фонд по состоянию на 1 января этого года. Среди должников значатся в том числе строительные компании, рыбхозы, а также мясокомбинат, турфирма, торговый дом. Властям до сих пор не удалось решить проблему со страховыми взносами в ФСЗН. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую «пенсионную ловушку», они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов, пишет zerkalo.io.

Общая сумма задолженности на 1 января составила 6,2 миллиона рублей. Для сравнения: годом ранее она была на уровне 11,7 миллиона рублей. В ФСЗН не уточняют, с чем связано заметное сокращение общей задолженности. К примеру, в 2020 году она заметно сократилась, когда из этого «черного» списка исчезли самые злостные неплательщики. Это произошло благодаря президентскому указу № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Документом предоставили организациям рассрочку погашения задолженности по платежам в бюджет фонда. Именно сельхозпредприятия Витебской области были на начало прошлого года в лидерах по сумме задолженности взносов в ФСЗН. Так, унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе на 1 января задолжало 1 миллион 441,2 тысячи рублей, а ОАО «Глубокский комбикормовый завод» — 1 миллион 154,3 тысячи рублей. Сейчас этих организаций нет в списке должников на сайте ФСЗН.

Какие наниматели попали в «черный» список в этом году

Среди должников в ФСЗН на начало этого года были среди прочего строительные организации. Среди них — стройтрест № 8 в Бресте и его филиалы, «Ушачская передвижная механизированная колонна-66», «Вилейское строительно-монтажное управление ОАО «Минскводстрой», «Стройремсервис» в Минском районе.

Не смогли вовремя внести страховые взносы также некоторые рыбхозы — «Рыбхоз «Днепробугский», «Рыбхоз «Днепробугский», «Рыбхоз «Полесье».

Проблемы с уплатой взносов в ФСЗН возникли также у таких таких организаций как «Завод строительных конструкций «ПромПанельСтрой» в Воложинском районе, частное предприятие «Мясокомбинат Южный» в Клецком районе, «Поставский льнозавод», госпредприятия «Гнездилово-Агро» и «АгроСитцы» в Докшицком районе, агрокомбинат «Заря» в Могилевском районе.

Не смогли вовремя внести взносы в ФСЗН также «Трикотажная фабрика «Ареола» в Минске, «Завод индустрия климата» в Могилеве, «Браславский райагросервис», «Логойский районный комбинат бытового обслуживания», рыбокомбинат «Любань», потребительский жилищно-строительный кооператив «Время-2008» в Минском районе, «Картонажно-бумажная фабрика «Транспак» в Могилевском районе, ООО «Пассат ритейл на Чкалова» и ООО «Пассат ритейл трио» в Минске, торговый дом «Алекор», турфирма «Натаян тур».

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тысячи работников, у них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

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